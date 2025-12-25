孫生再遭控硬上未成年！受害女還原過程「騙到他家得逞」 本人發聲回應了

網紅孫生近來性騷風波連環爆。翻攝IG@soon6669

網紅孫生近來性騷風波連環爆，演藝事業幾乎全面停擺，日前他出席出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，一名女子突然現身，自稱在未成年時期曾遭對方性侵得逞，讓孫生當場暴怒回嗆對方違約，自己早已賠償65萬元，然而今（25日）受害女子再度透過媒體發聲，還原當年事發經過，怒控孫生不但毫無悔意，還將賠償對外扭曲成是敲詐，對此，孫生也發文反擊了。

孫生參加《拳願》卻被受害女子指控性侵未成年。翻攝Instagram @soon6669

據《ETtoday星光雲》報導，16歲受害女子在2年前認識孫生，當時她為友人拍攝影片碰上孫生，對方主動要聯絡方式，以拍片為由約她去逛百貨公司，「但見面後孫生問我要不要去旅館，我當時直接拒絕了，並且跟家人求救後回家。」沒想到孫生又邀約第二次，聲稱在拍攝前先去吃飯，並傳了地址給她，沒想到到場卻是孫生家，「他叫我先進去等他，因為他要換個衣服，換完衣服就出門，要我進去等他一下。」

沒想到進去後，孫生竟然開始圖謀不軌，「我們並非合意，且我有明確的拒絕，並非像孫生講的一樣是合意，這些訊息對話都有紀錄。」受害女子事後本來不敢聲張，直到姊姊發現此事，儘管孫生事後有道歉，卻仍堅稱：「妳是願意的吧，所以我們都很開心啊！」讓女方十分痛苦，後續孫生賠償65萬，也達成條件，只要律師、父母和姊姊外有其他人知情此事，就算是違約。

孫生不滿回擊受害者說法。翻攝IG@soon6669

然而在調解合約後，孫生卻到處放話說自己被敲詐，讓受害女子十分不滿，始終無法走出陰影。對於受害女子的說法，孫生也在IG限時動態發文表示：「人若一直撒謊一定會有報應的，講話要摸著良心，不然妳一定會下地獄。人在做，天在看。」疑似否認女方所有指控。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



