孫生分手了？女友連發6文喊：無止盡的欺騙我

娛樂中心／楊佩怡報導

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生因捲入性騷案，不僅遭到老闆酷炫解約，工作也因此停擺，甚至遭到大批網友出征，近期在社群上不斷博取眼球，希望拚復出螢光幕前。不過，一直陪在孫生身邊、不離不棄的女友諶多芬，近日卻頻繁在社群發文，昨（14）日更是寫下「無止盡的欺騙我」，也讓網友猜測她與孫生的感情是否生變。





孫生（左圖左）捲入多個爭議、事業低迷，但女友多芬（左圖右）依然對他不離不棄。（圖／翻攝自IG）

去（2024）年孫生因拍打女性臀部，遭到對方提告性騷擾，判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，後又疑似和一位女性發生非自願性關係，可能有妨礙性隱私的可能，遭到台北地檢署拘提調查，最終以50萬元交保。雖然孫生為風波道歉負責，但並未能平息輿論，不論心情還是事業都走向低潮。上個月孫生出席拳願記者會時，他還透露最近經濟狀況不好，不僅要負擔媽媽的開銷，還要付房租、水電，但女友多芬依舊對他不離不棄。

孫生女友多芬近日連續在社群上發文抒發情緒，不少網友猜測是否是2人的感情生變。（圖／翻攝自諶多芬Threads）

然而近日卻被網友發現在Threads上頻頻發文，6天前她發文嘆「不為想太多的事情困擾，我累了」，2天後她連發2篇文說道「人好就要被欺負嗎？」、「太不可思議了這一切」；隔天，多芬又發文疑似在抱怨感情狀況，她表示：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」，後又傻眼的怒嗆：「到底為什麼現在綠茶那麼多？」。就在今天凌晨2時左右，多芬再度發聲：「無止盡的欺騙我」，讓不少網友猜測是否是她與孫生之間的感情出了狀況，留言區也有人勸說多芬快離開。

孫生（左）被依涉妨害性隱私、妨害性自主及違反個資法3罪，多芬（右）立刻帶50萬現金辦手續，並手牽著手帶他離開。（圖／民視新聞資料照）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

