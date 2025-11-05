孫生在反骨「只拿10％酬勞！」控酷炫A錢：一個開豪車一個騎機車

孫生發片爆料酷炫酬勞分配不均，而他僅拿到10%的酬勞，依舊無條件力挺對方。（圖／羅永銘攝）

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，近年來捲入性侵案，形象全毀，情緒也像顆未爆彈，時常透過IG或是其他社群平台與粉絲抱怨發牢騷，讓人捉模不定。近日，他又在粉絲群組抱怨，過去在團隊時期僅拿到10%的業配酬勞，對酷炫僅剩無奈和感嘆。

據了解，自從今年2月孫生遭到好友酷炫切割，並踢出「反骨男孩」團體後，就陷入一段低潮，長時間在家中沉思自我，等待法院判決。直到近期，他才重新回歸拍影片，分享參加《拳上》的訓練影片。

但在2周前，孫生突然發片抱怨，做了YouTuber十幾年，歷經了很多祕辛，「反骨的事真的讓人很心碎！」接著又拍片提到，其實他在反骨完全沒有股份，也發現酬勞都分配不平均。

酷炫、孫生是反骨男孩的創團元老，一起奮鬥十幾年，如今卻有反目成仇的味道。（圖／超直覺有限公司提供）

「而且你看我超挺他的，之前拳上說，他不是那個偷拍事件，我是無條件挺他，所以想想就會很難過，然後你看走鐘獎我再拿，拳上我在打，萬年大樓我在抓」，聽到女友一句「你為反骨貢獻很多啊！」孫生則露出一臉無奈的神情。

事後，孫生再度於個人粉絲群PO出另一段影片，「我還是愛他（酷炫），又愛又恨又ㄘㄟ心，想一個人總是想一個人的好，哪怕他多壞，可是現在這樣我真的，我都會做惡夢，然後睡不好，我覺得我心裡滿像女生的。」

被問到「那這件事怎麼辦？」孫生則說他不知道，「像你看一個30萬、50萬的案子，我最後只會拿到3萬到5萬，或3萬到6萬，像以前我們內訌的時候，其他團員說他分配不平，分配錢有問題啊！我都超挺他的。」

至於為何不去查帳？孫生則感嘆，查帳就等於就是撕破臉，但他一直都不敢面對這件事情，雖說酷炫後來也有坦承，錢的算法有問題，可是孫生不知道該怎辦，似乎一直在朋友情義與金錢之間苦惱掙扎許久，「同樣一起打拼、同樣熬過低潮，十年元老，一樣起步，不一樣的結局。一個騎機車，一個開豪車。」引發粉絲討論。

不過，酷炫曾在今年5月曾針對孫生屢傳負面新聞時表示，「大家離開就是因為我不處理未爆彈，百人斬出事沒工作的時候，公司包庇他，換來的是去外面亂簽約，之後又哭著回來求我幫他，各種擦屁股，一再循環…」

「過了十年沒有看到改變，他依舊是我的兄弟，但透過社會的洗禮他才會長大，就算最後他進去關，我也會去看他。只因為他比較愛討拍所以這個鍋也要算到我頭上？不太懂？我自己犯錯、公司面對虧損也沒怨天尤人，網友邏輯確定有在線嗎？公司也沒有對他提告，只希望長大了能為自己的人生負責很難？」字字句句都在宣洩對孫生的失望。

