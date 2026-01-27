孫生媽淡水再下手行竊遭活逮 士檢複訊後諭知請回

網紅孫生媽媽又犯竊盜案，她昨（26）日下午在淡水一間店內潛入儲藏室，偷走店員的名牌包包與財物，當場遭攔下報警送辦，移送士林地檢署複訊後檢察官諭知請回。

警方調查，69歲的孫生母親昨日下午1時許前往新北淡水區中山北路上一間餐廳用餐，趁店員不注意時潛入店家儲藏室內，竊取女店員的Gucci包包，包含包包內有現金、鑰匙及提款等財物，離開時被隔壁店家店長目擊攔下。

孫生媽竊取的名牌包與財物（圖／翻攝畫面）

店家在孫生媽提袋內找到失竊的名牌包，轄區淡水分局警方獲報到場，將她依現行犯逮捕帶回偵訊，她面對警詢時表示自己眼睛不好，不知道拿了什麼東西，還說因為眼睛剛開完刀視線模糊看不清楚，辯稱根本不知道自己拿了別人包包企圖脫罪，訓後遭依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

孫生媽遭依竊盜罪送辦。（圖／翻攝畫面）

事實上孫生媽已多次犯下竊盜案，前年底才剛出獄，出獄後也曾犯下其他竊盜案；檢方複訊後認為無羈押必要，今日上午諭知請回。

