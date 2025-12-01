孫生宣布分手多芬！認了每天睡不好「不想再吵鬧」：無法給雙方想要的

孫生和多芬分手。翻攝IG@soon6669

網紅孫生先前因捲入性騷擾風波，不僅被「反骨男孩」解約，多項工作也因此受影響備受關注，而女友諶多芬（多芬）始終不離不棄陪伴在側，原以為兩人攜手走過風雨，感情更加堅定，沒想到今（1日）孫生無預警曬出兩人合照，宣布和多芬已經分手，「每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」

孫生在IG曬出和多芬的合照，並在內文寫下：「我們分手了。」他強調兩人之間有很多問題，「雙方想要的總是給不到。」他透露自己總是睡不好，兩人也不想再吵吵鬧鬧過日子，「謝謝妳陪我走過這段路酸甜苦辣。每段愛情我都學到很多，也變得越來越好。」

孫生發聲。翻攝IG@soon6669

多芬也在貼文底下留言表示：「這段時間，我和他都努力過，只是最後還是沒辦法走在同一條路上，感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。我一直以為，只要我願意陪伴、願意理解、願意在他情緒不穩定時成為他的力量，我們就能一起度過。」

多芬在留言區吐露心聲。翻攝IG@soon6669

多芬吐露心聲，現實往往事與願違，「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該完成的課題。」只要她不在孫生身邊，對方就不是他放心、熟悉的人，「有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。我依然感謝他給過我的陪伴和真心，也祝福他未來能找到真正平靜、健康的自己。」



