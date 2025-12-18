孫生性騷名單再＋1！正妹模特突收私訊怒批「像在叫狗」 親曝兩人淵源

模特多莉曝遭孫生騷擾。圖／翻攝自多莉、孫生IG

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生日前涉強制猥褻、性侵未成年少女，甚至將私密片外流遭檢警起訴，並要求處重刑，今日再有一名模特兒出面指控，突然收到孫生私訊邀請一起參加拳願格鬥賽，「這句話」讓她感到不適，痛批「超像在叫狗」，引發熱議。

模特兒多莉18日凌晨在Threads發文指出，11月29日下午收到孫生私訊，開口便是「多利，來」、「我12/27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」，當時並未回應，豈料孫生17日下午再度傳訊息「有看到嗎」。

廣告 廣告

多莉爆料遭孫生性騷。圖／翻攝自Threads

多莉表示，孫生不僅名字打錯，且早已退追自己，如今突然私訊，語氣「超像在叫狗 」，痛批孫生不僅沒有尊重自己的意願，也相當沒禮貌。

多莉進一步指出，與孫生在3年前第一次見面，當時自己事業才剛起步，身材並沒有特別管控，並不是孫生喜歡的類型，明顯能感受到對方把自己當成朋友，「他至少是個會尊重人的人」。

多莉爆料遭孫生性騷。圖／翻攝自Threads

不過，後來瘦身成功，開始收到孫生的邀約，自己則因為有事或地點不合適拒絕赴約，「現在回頭看，其實真的慶幸自己沒有答應，因為身邊不少朋友都跟我說，跟他單獨見面時常常會有被觸碰的不舒服經驗」。

貼文曝光引起網友熱議，紛紛表示「因為覺得約不到就沒用才退追」、「他到底為什麼可以整個人像沒進化成功的感覺啊」、「你竟然會願意為了他發這麼長的文」、「我不是孫生粉，但覺得你也在蹭」、「不知道為什麼我從以前就不是很喜歡孫生」、「真的不懂這種人怎麼能紅到現在的」、「你怎不放他約你去哪裡的對話」、「留言區是什麼孫生分身大集合嗎」。

事實上，孫生日前捲入性醜聞，不僅遭「反骨男孩」切割，曝光度也明顯不如以往，12月初也和諶多芬宣布分手。

孫生17日開心在IG宣布將錄製網路綜藝節目，喊話「可以帶給大家開心了」，並自稱「終於恢復狀態，尺度與節奏都拿捏得剛好」，未料隔天就再度被爆出性騷擾風波，再次掀起輿論。

孫生近期錄製綜藝節目。圖／翻攝自孫生IG

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

「這家」醫院大手筆！普發2萬＋年終6個月 全網羨慕：希望留言主管有看到

青山王祭正妹女警12秒電眼片爆紅！本尊被神出昔遭封「警界黃霄雲」

空調偷加瀉藥？網友直球對決寶雅「官方回應曝光」 醫揭背後原因