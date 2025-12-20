孫生承認與未成年發生關係 記者會現場痛哭失聲、經紀人飆罵主辦方

記者會現場爆衝突，孫生一度泣不成聲。翻攝Instagram @soon6669

網紅孫生今（20日）出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，原定與對手秋偉進行火藥味十足的嗆聲，不料現場卻出現戲劇性轉折。一名曾指控孫生侵犯的女子突襲現場，高舉「我是受害者」牌子，控訴孫生在其未成年時以拍攝名義相約旅館。面對突如其來的指控，孫生情緒失控，在媒體面前坦承曾與未成年者發生關係，但強調雙方為合意，並於訪談間痛哭失聲，直指自己遭到設局。

記者會現場爆發衝突 經紀人怒控主辦方設局

針對該名女子的現身控訴，孫生在台上情緒極度激動，當場反擊：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」現場氣氛一度陷入混亂。孫生的經紀人Jerry亦怒不可遏，直接衝上台對主辦方咆哮，質疑這是一場針對性的陷阱。Jerry憤怒表示，65萬和解金早已支付，認為對方舊事重提且主辦方安排女子現身根本是「設局給我們跳」。

孫生坦承過往關係 強調絕對沒有強迫

事後接受媒體訪問時，孫生冷靜下來後坦承確實曾與對方在未成年時期發生關係，但他強烈重申：「雙方是合意性交，我絕對不會強迫任何人。」他回憶這段往事時充滿委屈，認為對方是趁他心智最脆弱的時候要錢。孫生感嘆，自從今年2月爆發其他爭議後，便開始出現一連串莫須有的攻擊，讓他身心俱疲。

談及清白痛哭失聲 稱若需服刑會遵守法律

訪問進行到一半，孫生因情緒崩潰而痛哭失聲，並針對網路上層出不窮的指控做出澄清。他激動直呼：「說我開車性侵她們！我根本沒有車！」他表示，如果是因為與未成年發生關係而被起訴，他進去服刑沒有問題，但他無法接受沒有做過的事。孫生聲淚俱下地說：「我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」他強調自己已配合警方與檢察官蒐證，並獲得不起訴處分，但若未來法律有進一步裁決，他一定會守法負責。

