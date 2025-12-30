孫生涉妨害性自主！出庭對鏡頭比大拇指稱：撒謊下地獄

網紅孫生涉嫌性侵女子，今天（30日）到北院開庭，他看到媒體鏡頭還比讚。 （圖／東森新聞）





網紅孫生涉嫌性侵女子，今天（30日）到北院開庭，他看到媒體鏡頭還比讚說「撒謊的人都會下地獄」，不過針對案情不願多談，開庭約1個多小時結束。由於他前陣子出席拳賽的賽前記者會，遭一名女子突襲控訴曾被侵犯，也讓今天的開庭更加受到關注。

網紅孫生涉犯妨害性自主案件，今日上午戴著帽子，穿著一身黑色夾克到台北地院開庭，一看到鏡頭就比出大拇指。

網紅孫生vs.記者：「（心情怎麼樣，會不會覺得很冤枉），就是老樣子，撒謊的人都會下地獄。」

過了一個多小時開庭結束，孫生在律師陪同下離開法院，特地解釋為什麼要比這手勢。

網紅孫生：「我比大拇指是因為，我覺得你們辛苦了，你們把我寫得吊兒郎當，你們媒體總是這樣，我真的很受傷。」

孫生涉嫌性侵猥褻3名女子，還涉及播放和成年女子的性影像，被依刑法強制性交、強制猥褻、妨害性隱私及個資法等罪嫌起訴。

記者vs.網紅孫生：「我總是太容易回答你們問題了，（是不是覺得很委屈），一切交給律師啊，交給專業法官。」

而他前陣子出席拳賽，賽前記者會，更有一名自稱受害者的女子到場，出面指控曾遭到他侵犯。當時孫生對此很不滿，覺得被設局。

而他今年二月才因為拍打女子身體，一審被依性騷擾罪判刑5月，易科罰金15萬元，全案定讞，風波連環爆，交給司法定奪。

