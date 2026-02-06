孫生涉性侵出庭 喊冤「不可能強迫」：我們拭目以待！

網紅孫生出庭強調清白。馮茵攝

網紅孫生遭多名女子指控性侵，其中還包含未成年少女，台北地檢署依成年人故意對少年犯強制性交罪、個資法等罪起訴，建請法院從重量刑，他今天現身北院開庭，庭訊約1個多小時結束，庭後他受訪向記者強調清白：「我是不可能強迫的啦！」更喊話：「我們拭目以待，Coming soon！」

被問到開庭心情，孫生表示：「老話一句，有就有，沒就沒，有的事情反省改錯，沒有的事情要這樣莫須有亂弄，我覺得不要欺人太甚，人類都有眼睛吧。」

孫生表示，他怕與被害人當庭對質時，對方撒謊會讓他很生氣，但目前還沒有出現這樣的狀況，隨後再拋動漫《咒術迴戰》哏：「就像禪院家一樣，會被反噬。」

與受害者調解部分，孫生說，「該調解會調解，但要來銃康的，我們絕對不容忍，有些不懷好意的，大家心照不宣，我們這邊都有證據。」，他認為部分被害人的目的是想拿錢，「我是不可能強迫的啦！」

孫生舉起雙手向記者比出大拇指，隨後馬上解釋，「我比起大拇指是說你們辛苦了喔，不要再說我屌兒郎噹了。」並表示，「你看性案件門都關起來的，我多想打開給你們聽啊，打開給你們聽最快啊，我們拭目以待，Coming soon！」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



