孫生涉性侵案出庭舉大拇指 面對追問嗆聲「撒謊的人會下地獄」

YouTuber孫生涉入多起性侵案件遭起訴，今日現身台北地院出庭。（翻攝孫生臉書）

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉多起性侵、猥褻及性影像外流案遭起訴，台北地院今傳喚他出庭。孫生抵達法院時面對媒體鏡頭舉起大拇指比讚，被問到是否覺得自己遭到冤枉，他僅回應「老樣子，撒謊的人會下地獄」，至於是否考慮與被害人調解，則簡短表示「再說」，隨即進入法庭。

孫生今戴著帽子、身穿黑色夾克現身，面對大批媒體拍攝僅微微點頭。庭訊結束後，他解釋比讚並非挑釁，而是認為記者工作辛苦，相關報導讓他感到受傷，至於案情與心境，強調一切交由律師、專業與法官處理。

檢方指出，孫生涉嫌於2023年10月以看練舞為由，對1名未成年少女強制性交得逞；另在2022年10月及2023年3月，分別趁剪髮與拍攝影片之便，對2名成年女子強制猥褻。此外，他還被控於2024年7月在台北市中山區某旅館，與成年女子合意性交時拍攝8段性影像，事後未經同意播放給友人觀看。

檢察官偵辦後認定，孫生涉犯強制猥褻罪、成年人故意對少年強制性交罪、無故播送他人性影像罪及違反《個資法》，並指出其陷溺性癮、漠視他人性自主權，痛批他不僅否認犯行，還曾糾纏被害人、要求配合作偽證，嚴重影響司法程序。犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

