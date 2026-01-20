孫生涉性侵猥褻多女！法官認「有逃亡串證之虞」 裁定延長境管8月

記者林盈君／台北報導

知名YTR「反骨男孩」前成員孫生，因涉嫌對2名女性猥褻、性侵1名少女，又拍攝不雅片外流給吳姓女友人，遭北檢起訴，檢方認為孫生說詞反覆並捏造事實，甚至糾纏受害者作偽證，犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。台北地最新裁定出爐，認為孫生犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，裁定自1月29日起，延長限制出境、出海8月。

孫生涉猥褻性侵多女，遭法院裁定延長境管8個月。（圖／翻攝畫面）

檢方調查，孫生涉嫌從2022年起，以剪頭髮、練舞等理由約出多名女子，趁獨處時強制猥褻、性交，又拍下不雅片外流給他人，檢方更是痛批孫生「陷溺性癮」，漠視他人主體性及性自主權，藉由工作之便強行侵犯多名女子，戕害未成年少女之身心及人格健全發展，面對司法程序，不但未深切反省，甚至當庭扯謊，糾纏受害者要求配合偽證，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

廣告 廣告

孫生涉猥褻性侵多女，遭法院裁定延長境管8個月。（圖／翻攝畫面）

據起訴書指出，2020年5月間，孫生前往A女住處剪髮，趁機對女方猥褻。2023年3月間，孫生前往B女住處拍攝影片，隔天凌晨，以強暴方式猥褻B女。同年10月間，孫生以觀看其練舞為由，邀約未成年C少女至其住處外碰面，之後帶C少女進入住處，晚間對其強制性交得逞。2024年7月間，孫生與D女發生關係，卻拍攝不雅片外流給吳女，吳女因其未散布，檢方認定罪嫌不足，不起訴處分。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

陸軍士官闖臥鋪「打X槍」！她突聞異味傻眼起身 驚見球鞋沾滿液體怒告

花蓮狼師偷拍女童如廁！半個月犯案48次26人受害 法院重判11年2月

北橫公路台7線坍方！巨大土石崩落現場畫面曝光 道路阻斷封閉管制

蘆洲36歲啃老男砍死父母！狼狽落網身上剩587元 稱「忍很久了」揮刀

