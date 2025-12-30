孫生涉性侵現身北院！他面對鏡頭大方「比讚」 嗆：撒謊的人都會下地獄

記者林盈君／綜合報導

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生，因涉性侵案件遭起訴，29日上午，他現身台北地院，孫生頭戴卡其白色帽子，身穿黑色大外套，下車後從北檢進入，見到現場拍攝的媒體，孫生大方「比讚」快步走入，態度看起來十分輕鬆。而當媒體詢問他「感覺怎麼樣？會不會覺得冤枉？」孫生則回應「老樣子，撒謊的人都會下地獄」。

孫生涉性侵案件遭起訴，29日上午現身台北地院。（圖／翻攝畫面）

據了解，孫生遭控以練舞為由，涉嫌性侵未成年少女，又涉猥褻2成年女子，並散布性影像等，遭北檢依妨害性自主等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。而孫生爭議不斷，本月20日，他出席拳願格鬥賽賽前記者會，結果有另一名女子現身，自稱是受害者，讓孫生崩潰的說「我已經賠妳65萬元了，妳還要怎樣！」

廣告 廣告

孫生涉性侵案件遭起訴，29日上午現身台北地院。（圖／翻攝畫面）

該名女子指控孫生曾在她未成年時，以拍攝為名約她前往旅館，對此，孫生則坦承當年對方未成年，但強調雙方已達成和解。事後孫生再度受訪時表示，曾與未成年發生關係，但強調「絕對是合意」，並痛訴近年接連遭指控，讓他身心承受巨大壓力，「很多根本不是事實的指控一起出現」。

孫生涉性侵案件遭起訴，29日上午現身台北地院。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

中和母女墜樓案！1月大女嬰傷重不治、母「意識不清」送加護病房搶救

曹西平猝逝遺體送板殯！哥哥「拒出面」料理後事 其他兄弟也無回應

曹西平出身醫生世家！兄弟鬩牆獨扛千萬債務 曾怒嗆：財產不給姓曹的

66歲曹西平猝逝！疑死亡多時陳屍家中 遺體四肢僵硬、出現屍斑

