孫生涉性侵「延長境管8個月」！法官揭1原因：有必要

娛樂中心／饒婉馨報導

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，因涉及強制猥褻、強制性交、無故播送性影像及《個資法》等多項罪嫌遭到起訴。由於他的限制出境期限即將屆滿，台北地院近期作出最新裁定，考量他涉嫌情節重大且具備在國外生存的能力，為防止他潛逃海外，決定自 2026 年 1 月 29 日起，延長限制出境、出海 8 個月。





孫生涉及案件情節重大，原先限制到1月底，如今裁定延長境管8個月。（圖／翻攝自IG @soon6669）

職業特質易於海外謀生！法院認定有逃匿風險

台北地院審理認為，孫生所涉及的案件情節相當重大，若罪名成立將面臨不輕的法律判決。法官進一步指出，孫生在案發前出國頻率非常高，加上身為演藝人員與網紅，其工作特質讓他隨時都能在國外討生活。為了避免他在訴訟過程中出國後不返台，法院認定有必要繼續限制他的行動自由，因此裁定從 2026 年 1 月 29 日起加碼封鎖他的出國權限。

孫生對外宣稱「當庭扯謊蠻扯的」強調，他是有話直說的人，做過的事他都會承認，但沒有的也不能賴在他身上。（圖／翻攝自IG @soon6669）

伸魔爪後毫無悔悟！檢方痛批無視法律要求嚴懲

檢方調查揭露孫生多次利用工作或相處機會侵犯女性，涉嫌利用拍片、練舞等理由，猥褻2名女子、性侵1名未成年，甚至疑似外流性愛影片等，遭檢方依強制性交罪起訴；受害者甚至包含年紀不到 16 歲的少女，且他還涉嫌將親密影片隨意散布給他人觀看。司法人員抨擊他的行為簡直是無視法律，且有嚴重的性成癮問題，孫生在被捕後依然態度惡劣、毫無悔意，因此向法院要求給予最嚴厲的處分。他先前曾對外宣稱對方在法庭上撒謊，並表示自己沒做的事不能賴在身上，直言「撒謊會有報應」，但法院最後仍基於社會利益與司法公正，決定延長他的境管期限。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：孫生涉性侵、外流私片遭裁定「延長境管8個月」！限制離台原因曝…法官：有必要

