孫生涉性侵、猥褻嫌疑重大！法院認他「當網紅」難保不逃亡 裁定延長境管

網紅孫生涉嫌性侵、猥褻3名女子，法院認定他職業型態可在國外謀生，裁定延長境管。資料照。李政龍攝



知名YouTuber孫生涉嫌性侵、猥褻3名女子，還將自己與另1名女子的性行為影片傳給他人觀看，遭台北地檢署起訴求重刑。偵查期間，檢察官諭知他60萬元交保，限制出境、出海8個月，近期期限將滿。台北地院認定孫生犯罪嫌疑重大，於本案偵查前出入境頻率很高，加上他的「職業型態」讓他在國外有謀生能力，難保不會潛逃出境，因此裁定延長境管8個月。可抗告。

調查指出，孫生於2022年間，前往1名女子住處剪髮，剪完後兩人到陽台抽菸聊天，但孫生卻在準備返回客廳之際，伸手對女子強制猥褻。2023年間，孫生前往另1名女子住處拍片，結束後女子躺在床上休息，孫生卻在隔天凌晨突然撲上女子床鋪，猥褻得逞。後來，孫生又邀請另1名未成年女子到家中觀看練舞，當天晚間，他趁少女專注聆聽音樂時，強制性交得逞。

此外，他也涉嫌將自己與另1名女子的性行為過程拍成影片，未經同意外傳給他人。

孫生去年12/30到北院開庭，記者當時問他心情如何，他回應「老樣子，撒謊的人都會下地獄」。資料照。李政龍攝

北檢去年5/28指揮台北市刑大搜索孫生住處，查扣手機及相關電磁紀錄，並拘提他到案。檢察官訊後，諭知他以50萬元交保，並限制出境、出海8個月，去年8月二度傳喚他出庭，訊後加保10萬元。由於境管期限將在1/28屆滿，北院開庭聽取檢辯意見，合議庭評議後裁定，孫生自1/29起延長境管8個月。

裁定指出，孫生犯罪嫌疑重大，且所涉罪名刑度不輕，包含最輕本刑3年有期徒刑以上之罪。合議庭考量孫生於本案偵查前出入境頻率很高，且依照孫生的職業型態，也可能具備在國外謀生的能力，難保他不會在訴訟程序中，發現有對自己不利的情況就潛逃不歸。因此，合議庭審酌本案審判、執行的利益，以及限制出境、出海對孫生的影響後，認定仍有維持境管的必要。

孫生去年5/28遭拘提到案，檢察官訊後諭知他限制出境、出海8個月。資料照。呂志明攝

本案源於，2023年7月間，孫生與女性友人（A女）及其閨蜜（B女）到台北市某家餐廳用餐，過程中不斷炫耀自己性愛方面「很厲害」，席間，他藉著到店外抽菸的機會，伸手拍打A女臀部。女子認為遭受侵犯提出告訴，但孫生否認性騷擾，還辯稱他是在跟對方「調情」，認為女方當下並未反映不舒服，仍遭北院判處5月徒刑。

事件爆發後，A女的閨蜜B女也出面指控，孫生當天偷偷叫車，想要前往汽車旅館，B女在車上慌張向A女求救，卻發現自己無法脫身，最後在汽車旅館被迫發生性關係。檢察官調查後認定，B女與孫生是合意性交，但孫生事後卻未經B女同意，將這些影片傳給他人觀覽。此外，檢方另查出孫生涉嫌猥褻2名成年女子、性侵1名未成年女子，均於今年9月一併提起公訴。

檢察官調查後認定，孫生涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意對未成年人犯強制性交罪、強制猥褻、《個人資料保護法》非法利用個資等罪嫌，提起公訴。檢察官在起訴書中斥責孫生「陷溺性癮」，漠視他人性自主權，或利用友誼信任，或藉工作之便，強行玷辱多名女性，且戕害未成年少女的身心及人格健全發展，建請法院求處重刑，以資懲儆。

