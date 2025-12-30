孫生涉性侵、猥褻4女！今現身北院開庭 嗆「撒謊的人會下地獄」

網紅孫生被指控從2022年利用練舞、拍片等理由，涉嫌猥褻、性侵4名女子，更錄下性影像，事後播放給其他人觀看，被依強制性交罪起訴，台北地院今（30）天首度開庭，孫生走進法院先是比了個讚，被問到案情有什麼要辯解的，他只簡單回應「撒謊的會下地獄」。

台北地院今日首度針對該案開庭審理，孫生步入法院時用手比出了一個讚，隨後面對媒體追問，他表示，「我比大拇指是因為我覺得你們辛苦了，你們把我寫得吊兒啷噹，你們媒體總是這樣，我真的很受傷，但是你們在做你們的事，所以你們也辛苦了」。

孫生步入法院前比了個讚。圖／台視新聞

回顧整起案件之所以會曝光，是因為孫生去年7月與一名女網友相約到汽車旅館，事後他卻將性影像標註其他人，並稱「可以隨時跟我要影片」，讓女網友嚇得報警，檢警今年5月依妨害性隱私、妨害性自主以及違反個資法等罪嫌將孫生移送法辦，複訊後50萬元交保。

檢方擴大偵辦又找到3名被害人出面指證，發現孫生漠視他人性自主權，更將被害人性影像作為私有財物，即便接受司法調查，還是沒見到有反省的態度，在今年9月一併提起公訴，建請法院從重量刑，現行風波連環爆，案件持續延燒。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台北／蔡長育 責任編輯／馮康蕙

