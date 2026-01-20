孫生涉猥褻罪嫌重大、具國外謀生能力 限制出境出海再延8月

孫生限制出境、出海再延長8個月。（資料畫面）

網紅、前「反骨男孩」成員孫生涉嫌強制猥褻、性侵，並將偷拍的私密影像傳送給友人觀看，去年遭起訴，案件偵查期間被境管，台北地院認定孫生犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，加上其身為公眾人物、具國外謀生能力，裁定自1月29日起，再延長限制出境、出海8個月。

孫生遭多名女子控訴強制猥褻、性侵，甚至將偷拍的私密影像傳給友人，去年5月間檢方拘提，複訊後諭知50萬元交保，並限制出境出海，偵辦期間，因出現新事證，他再次到案，並加保10萬元，檢方偵結後，依強制猥褻罪、無故播送他人性影像罪，以及《個資法》等罪嫌起訴。

廣告 廣告

由於孫生的境管將屆滿，台北地院開庭，合議庭認為他犯罪嫌疑重大、且有逃亡及勾串證人風險，考量其案發前出入境頻繁，且依其職業型態，可能具備在國外謀生能力，難保不會潛逃不歸，因此裁定自2026年1月29日起，延長限制出境、出海8個月，可抗告。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。