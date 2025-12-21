孫生爆與未成年性行為！「已賠65萬和解」再發聲嗆：我記住了

孫生昨（20）日坦認與未成年發生性行為。（圖／記者黃雅琪攝影）





網紅孫生（孫羿泩）今年2月爆發性騷風波，日前又與交往近2年的女友多芬宣布分手，昨（20）日他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，遭到一名女子現身指控：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」場面瞬間陷入混亂，孫生今（21） 日在IG上自爆遭到主辦方設局。

孫生昨日在記者會上坦認2人發生過性行為，但已經以新台幣65萬元和解案件，在會後受訪時更強調雙方是合意性交並非性侵，且是多年前已經和解的案件：「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢！」他稱自己絕對不會強迫對方發生性行為，希望大眾還他清白。

廣告 廣告

孫生再發聲開嗆拳願主辦單位。（圖／翻攝自孫生IG）

孫生再發聲開嗆拳願主辦單位。（圖／翻攝自孫生IG）

對此，孫生稍早在IG限時動態發文表示：「拳願，謝謝你們。你們每一個人的嘴臉，如何欺騙我設局我，我全都記住了。」更直言，好好一個運動比賽，雙方認真努力備賽，「給觀眾們一個好看的比賽不好嗎？你們非要這樣欺負人」。

孫生提到，自己有辦法不付違約金也不出賽，「你們等著，這麼喜歡欺負人對嗎？」更喊話主辦方：「打拳賽？我連命都可以不要，我這條命生下來那刻起就已經夠爛了。」更道歉表示「對不起，我已經很努力心態強大了」。



【更多東森娛樂報導】

●掰了交往2年多芬！孫生分手再發聲：想離開這一切

●許允樂再婚「張兆志祝福」掀熱議 女星不忍發聲力挺

●阿翔中大樂透頭獎？老闆驚呼「得主現身」合照真相曝光

