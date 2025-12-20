孫生痛哭認了「與未成年性交」 崩潰吼受害者：賠妳65萬了還想怎樣

記者趙浩雲／台北報導

孫生現身拳願記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫生性騷擾風波持續延燒，導致他事業受到重創，18日再有模特兒出面指控孫生私訊他「像在叫狗」，今（20）日他出席拳願格鬥賽賽前記者會，不過現場焦點卻意外失控，他遭到秋偉嘲諷，結果有另一名女子現身自稱是受害者，讓孫生崩潰的說「我已經賠妳65萬元了，妳還要怎樣！」

記者會過程中，秋偉多次以「性侵犯」等字眼嘲諷孫生，並揚言要在擂台上一拳一拳替「受害者」討回公道，孫生當場反擊，強調自己「從來不會強迫任何人」，更反控對方以不實指控帶風向，雙方你來我往，氣氛相當緊繃。

未料記者會進行到後段，現場突然出現一名戴著口罩、手舉「我是受害者」牌子的女子，當場指控孫生曾在她未成年時，以拍攝為名約她前往旅館。此舉瞬間引爆孫生情緒，他當場怒吼：「我已經賠妳65萬元了，妳還要怎樣！」坦承當年對方未成年，但強調雙方已達成和解。

一名女子現身表示自己是受害者。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫生經紀人Jerry隨即衝上台護航，直指主辦單位設局，怒斥：「65萬是不是已經給了？都和解了，這樣把人叫上來對質是什麼意思？」並質疑主辦方刻意製造衝突，讓孫生成為箭靶，場面一度混亂。衝突升溫後，孫生在記者會尚未結束前便提前離場，留下現場一片錯愕。事後他再度受訪時崩潰表示，曾與未成年發生關係，但強調「絕對是合意」，並痛訴近年接連遭指控，讓他身心承受巨大壓力，「很多根本不是事實的指控一起出現。」

孫生與秋偉起衝突。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫生也表示，相關事件已經過警方與檢察官調查，部分案件獲得不起訴處分，若未來司法仍有判決結果，他也願意依法承擔。

