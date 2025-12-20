孫生痛哭認了「與未成年發生關係」 1女子突現身控訴：我是受害者

孫生（左）認曾與未成年女子發生關係。（池宗玲攝）

今年5月爆發性騷風波的網紅孫生，今（20日）出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉互相嗆聲、爆發衝突。更令人意想不到的是，曾指控孫生侵犯的女子突舉著「我是受害者」牌子現身，控訴孫生「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」讓孫生瞬間暴怒反擊。

孫生激動表示：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry也看不下去，直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」

孫生（左）、秋偉衝突越演越烈。（池宗玲攝）

孫生事後接受媒體訪問，坦承認在對方未成年時發生關係，孫生強調「雙方是合意性交」他絕對不會強迫任何人，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大隊莫須有的東西，很多女生開始攻擊我！」

孫生講到激動處突痛哭失聲，「說我開車性侵她們！我根本沒有車！檢察官因為我跟未成年怎麼樣，起訴我、我進去沒有問題，但是沒有的事情，我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」痛訴自身清白，他也認為自己經過警察、檢察官蒐證後獲得不起訴，但要是將來必須服刑，他一定會遵守法律。

黑衣女子控訴遭孫生以「拍攝」名義約到旅館發生性行為。（池宗玲攝）

