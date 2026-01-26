孫生老媽又惹事！闖店家偷包包 落網瞎扯眼睛開刀看不見

孫生媽媽偷取店老闆名牌包。翻攝畫面

網紅「反骨男孩」前成員孫生除了自己捲入性侵及性騷等風波，他的69歲母親今（26日）下午也惹出麻煩，涉嫌在淡水一家新開幕的鍋燒麵店內，竊取店家的名牌包，含包包內的現金在內，總額約3萬多元，但她犯行被「半導體千金」張喬菲的丈夫王元發現而報警逮人，不過孫母卻瞎扯自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，警方將她帶回派出所製作筆錄後，依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，孫婦在今日下午1點多，在店家外面徘徊，接著趁店員忙著備料之際，潛入店家的儲藏室，並將老闆的名牌包包拿走，裡面有現金552元、提款卡、鑰匙等，合計總值約3萬多元，而孫母犯行全被隔壁甜品店老闆發現，除了當場制止外，也打電話報警逮人。

廣告

孫婦被逮後，面對警方詢問時矢口否認犯行，還瞎扯自己眼睛因為開刀所以看不見，不知道自己拿了什麼，不過警方仍依現行犯將她逮捕，依竊盜罪嫌偵辦，而發現孫母犯行的老闆，剛好就是「半導體千金」張喬菲的丈夫王元。

據王元表示，當時他看見孫婦多次在店家外面徘徊，行跡十分可疑，沒想到對方竟然直接闖入餐廳倉庫行竊，才會趕緊制止並報警逮人，王元也說，自己的甜點店也曾發生手機遭竊事件，讓附近店家不堪其擾。



