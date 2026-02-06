孫生被控性侵現身北院！ 大玩《咒術》梗：說謊會像禪院家被反噬

孫生受訪。（圖／翁靖祐攝）

網紅孫生遭人指控猥褻2名女姓友人，性侵1名未成年少女，並涉嫌拍攝與另名女子的性愛影像後，分享給他人觀看，日前被檢方依成年人故意對少年犯強制性交等罪嫌起訴。台北地院今（2月6日）開庭審理，孫生在庭畢後受訪表示「有就有，沒就沒，有的事情我們就反省、改錯，沒有的事情不要這樣莫須有來亂弄」，並大玩動漫「咒術迴戰」梗說「有一說一」、否則「會像禪院家一樣被反噬」。

孫生說，「有就有，沒就沒，有的事情我們就反省、改錯，沒有的事情不要這樣莫須有來亂弄」要對方「不要欺人太甚」。孫生表示，人類都有眼睛，記者會應該很明顯，自己也是有問必答。孫生擔憂，後續對方如果當庭說謊，他會很生氣因為我這個人就是「有一說一」，並大玩動漫咒術迴戰的梗，說「會像禪院家一樣被反噬」。

廣告 廣告

針對調解，孫生坦率的表示，該調解會調解，但是要來「銃康」的絕對不會容忍，有些不懷好意的，真的很明顯、心照不宣，強調「我們都有證據」。媒體詢問，為何對方會這樣指控你，孫生回答「哪知道，想拿錢啊，誰知道想幹嘛」並說「老話一句，我們是不可能強迫別人的，我不需要也不會。」

孫生解釋，目前有3個人指控他類似的案件，但之前其中1個案件特別讓他生氣，說他強迫結果最後也是不起訴，並小聲抱怨說「你們（記者）也沒報阿」。訪問尾聲，孫生表示，案情部分他不能透露太多，因為性案件門都是關起來的（指不公開審理），不然我多想打開給你們聽阿，強調這樣最快了，並要媒體們對結果「拭目以待」、「Coming soon」語氣相當幽默。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開

吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來