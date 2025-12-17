孫生被爆狂私訊撩妹 同句「圓山花博」模板台詞曝光

（娛樂中心／綜合報導）網紅孫生（孫羿泩）因涉性侵、強制猥褻等案件遭檢方起訴、形象重挫，近日又被一名抖音網紅公開私訊截圖，稱收到他主動搭話訊息，開頭一句「上次圓山花博的嗎？」讓對方一頭霧水。截圖曝光後，陸續有多名網美留言表示「也被用同一套台詞私訊過」，相關對話在社群引發討論。

圖／網紅孫生。

抖音網紅「JZ」日前在Threads發文表示，自己的Instagram收到孫生私訊，對方第一句就是：「上次圓山花博的嗎？」她看完滿頭問號，只回了一個「蛤？」；之後對方補一句「圓山花博一起喝的」，她則回應「沒有呀」，否認曾在該場合與他見面。

圖／許多網友分享曾遇過幾乎一模一樣的開場白。（翻攝 Threads）

這則貼文曝光後，底下很快出現多則網美與女網友留言，表示曾遇過幾乎一模一樣的開場白，有人寫道「他怎麼每次把妹開頭都是這招，已經看過好幾個了」、「我朋友也被這樣密過」、「還真的都用這招」，也有人直言「當下看了覺得很噁」。

也有網友從時間點聯想，質疑孫生在與交往兩年多的女友多芬分手後，是否又開始主動「找妹」。留言區不乏批評聲浪，認為他在官司未了、形象重創之際仍頻繁出手私訊女性，「都黑成這樣了，還能厚著臉皮去把妹」。

