孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」

孫生出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會。（圖／蘇聖倫攝）

網紅孫生今（20日）出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，原本為賽事宣傳的活動，卻因突發插曲演變成激烈衝突。孫生不僅與對手秋偉當場互嗆，現場更出現曾指控他性侵的女子，手舉「我是受害者」標語，高聲控訴孫生「在我未成年時，以拍攝名義約我去旅館」，引發現場譁然。

孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」

記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，絕對不會強迫任何人。孫生說：「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，很多女生開始攻擊我！」

今記者會現場一位舉著「我是受害者」的女子突然走上台，指控孫生。（圖／蘇聖倫攝）

講到激動處孫生突然情緒潰堤、當場痛哭：「說我開車性侵她們！我根本沒有車！檢察官因為我跟未成年怎麼樣，起訴我、我進去沒有問題，但是沒有的事情，我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」認為自己經過警察、檢察官蒐證後獲得不起訴，但要是將來必須服刑，一定會遵守法律。

《時報周刊CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

