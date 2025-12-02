孫生認了分手！粉絲狂為諶多芬送祝福
[NOWnews今日新聞] 網紅孫生在昨（1）日於社群證實與交往2年多女友諶多芬分手，透露雙方都有自己問題，「每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了」，諶多芬也隨後在孫生留言區發長文認了分手，「我和他都努力過，只是最後還是沒辦法走在同一條路上了」，意外引來不少粉絲祝福她做了正確決定。不料孫生在不久後，再度於Instagram留言區發聲：「我想離開這一切」。
孫生在昨日發文證實與諶多芬分手，直言是自己不珍惜。諶多芬也回應：「很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累」，但也感謝孫生的陪伴。孫生也在不久後再度發聲，「我們都讓雙方痛苦，或許這樣是最好的」，並表示因太多人關注自己，而感到疲累，「我想離開這一切」，還在最後無奈嘆：「我只是個愛表演的人，喜歡逗別人笑的一個人」。
孫生宣布分手 諶多芬發長文認了：學著重新愛自己
孫生宣布分手消息後，諶多芬發長文表示兩人都努力過，但最終仍無法走在同一條路上，坦言困難之處並非不愛，而是再也提供不了彼此需要的安全感，「愛有時候不能治癒混亂，也不能替對方完成他該面對的課題」，並直言對方在她不在身邊時，已不再是她熟悉的那個人，「某些傷害也許不是故意，但長期累積會讓心感到疲憊」。
儘管如此，她仍選擇好好收尾：「我依然感謝他給過我的陪伴和真心，也祝福他未來能找到真正平靜、健康的自己。而我也會學著重新愛自己，找回那個勇敢、善良、願意相信愛的我」，並在最後祝福孫生：「謝謝你這一切，請你好好照顧自己」。而諶多芬的分手消息，意外引來許多網友的祝賀，紛紛表示「妳值得更好的」、「妳做了一個很正確的決定」等。
孫生爆爭議女友不離不棄 諶多芬曾喊：窒息的愛情
事實上，孫生在2024年就因拍打女子臀部遭提告，被判5個月、得易科罰金15萬元；不久後再遭控非自願接觸及疑涉妨害性隱私，被北檢拘提後以50萬元交保。而在外界撻伐、形象重挫的期間，諶多芬始終陪在他身邊，曾被拍到進電影院而傳出復合，但她近來多次在社群抒發心事，「愛不該是等待的賭注」，甚至曾喊：「窒息的愛情好嗎？」字字透露這段關係的疲憊，如今雙方認了分手，也在外界意料之中。
資料來源：孫生IG
