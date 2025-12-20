孫生認了愛愛未成年痛哭「失業沒收入」分手多芬現況曝光：還有聯絡

記者趙浩雲／台北報導

孫生出席拳願記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫生因為捲入性騷擾風波導致事業重創，18日再有模特兒出面指控孫生私訊他「像在叫狗」，今（20）日他出席拳願格鬥賽賽前記者會，現場有自稱是受害者的女子現身指控，事後他受訪情緒激動痛哭，也承認確實有與未成年發生關係，表示他會勇於面對一切。

孫生表示，該名女子自己「確實認識」，並稱雙方當年曾一同吃飯、喝酒，彼此之間「有通話紀錄可以證明」。他強調雖然年輕時生活較為放縱，但「絕對沒有強迫任何人」，並指出對方當時年紀約為15或16歲，案件後續因檢方認定屬公訴罪，警方依法介入偵辦。他也提到，對方曾向他要求金錢，但事情已是多年前的往事。

針對近日接連出現的負面新聞，孫生情緒激動表示，自從相關報導曝光後，網路上出現大量指責聲浪，甚至有人指控他涉及其他性侵情事，讓他感到相當不滿。他強調自己「沒有車」，否認相關說法，並直言：「如果我真的犯了公訴罪，我願意承擔法律責任，但我沒有強迫任何人。」

談到前女友多芬分手，孫生坦言，過去感情中確實有做得不成熟的地方，對此他願意承認錯誤，但認為感情屬於私領域，不應被放大檢視。他也透露，雙方目前仍有聯絡，對於感情未來則抱持順其自然的態度。他感嘆因負面形象纏身，「被寫得這麼黑」，讓他對未來交往對象感到壓力。

孫生收入歸0，幾乎失業。（圖／記者鄭孟晃攝影）

孫生提到性騷風波之後工作與活動幾乎全面停擺，收入狀況「非常不理想」，坦言正是因為經濟壓力，才會選擇參加「拳願」賽事。他強調既然已完成簽約，仍會依照合約出席比賽、全力應戰。

針對目前仍在進行中的司法案件，孫生指出，相關案件並非由女性提告，而是由檢察官依法起訴；至於涉及影像的爭議，他也再三強調，拍攝行為皆是在對方同意下進行，部分案件也已獲不起訴處分，他坦言對現況感到自責與難過，也反思是否因年輕時過於貪玩，才導致今日局面。他哽咽表示，自己一向尊重表演與合作關係，卻對事情最終演變至此感到難以接受。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

