孫生認曾與未成年發生關係！遭1女控訴爆衝突 怒喊：已賠65萬

網紅、前反骨男孩成員孫羿泩（孫生）近年因捲入性騷擾爭議形象、演藝事業受挫。20日孫生出席《第23屆拳願明星格鬥賽》賽前記者會，被1名自稱「受害者」的女子指控「在我未成年時，以拍攝的名義邀約我去旅館！」雖他承認與對方在未成年時發生關係，但怒嗆已支付65萬元和解金，質問對方為何還要公開指控，「妳還威脅我，跟我要65萬，我是不是給了？」強調沒有強迫過對方發展親密關係。

自稱受害者的女性（右）20日現身指控孫生（左）。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

孫生的經紀人隨後衝上台對著該名女子表示：「這位小姐，孫生已經賠償65萬元給妳，就是已經和解了，妳這樣是違法！」並質疑主辦方設局給孫生跳。孫生後續也提到若是因為與未成年發生關係而被起訴，他去服刑沒有問題，也都有配合檢警的蒐證，但他無法接受被指控沒有做過的事，感嘆近來身心俱疲。

談到先前與女友多芬分手一事，孫生坦言仍會傳訊息關心對方，至於是否會另尋新對象？他則表示順其自然，「但我被寫到這麼黑，還怎麼找對象？」也透露目前的收入狀況，「我就是沒有錢，所以才來賺拳願的出場費，因為已經簽約了，我還是會按照合約出席比賽！」不過隨後在IG限時動態發文，「太過分了，太噁心了，我不打了」。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

