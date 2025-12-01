孫生證實分手多芬認「不夠珍惜」！女友心累：相愛卻沒安全感

網紅孫生近日證實已與女友多芬分手，並坦言自己在這段關係中「不夠珍惜」，導致雙方都感到疲憊。孫生表示，兩人之間存在著無法滿足的需求，讓他每天都無法安然入睡。他感謝多芬陪伴他走過這段酸甜苦辣的旅程，並表示每段愛情都讓他學到很多。

網紅孫生近日證實已與女友多芬分手，並坦言自己在這段關係中「不夠珍惜」，導致雙方都感到疲憊 。（圖／翻攝自多芬臉書）

多芬在社交媒體上回應此事，指出她和孫生都曾努力維持這段感情，但最終卻無法走在同一條路上。她提到，感情中最困難的不是分開，而是明明相愛卻無法給予彼此所需的安全感。她曾以為只要陪伴就能克服困難，但現實告訴她，愛有時無法治癒一個人的內心混亂。雖然最終選擇分手，但她仍然祝福對方。

廣告 廣告

此次分手引發廣泛關注，因為在分手前，多芬曾在社交平台上發表多篇感性貼文，讓人猜測兩人感情出現變化。她曾提到「無止盡的欺騙」和「心累」等字句，讓粉絲們對兩人的關係感到擔憂。

延伸閱讀

阿翰昔拍片遇低潮憂「被淘汰」 胡瓜鼓勵：若沒紅過，哪來的過氣？

影/佩甄父曾是「超狂國手」！換人工膝蓋「拄助行器」畫面曝

日本怪妞團AG!台北開唱 愛上美食掀裙COS小籠包