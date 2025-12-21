孫生遭女子控「未成年性交」！當場暴走回嗆 再發聲警告拳願：我記住了

孫生出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會。翻攝IG@soon6669

YouTuber孫生2月爆發性騷風波，形象、演藝事業嚴重受創，昨（20日）他出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，曾指控孫生侵犯的女子突然現身表示：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」場面一度陷入混亂，今日孫生在IG上怒控遭主辦方設局，「你們每一個人的嘴臉，我全都記住了。」

昨日一名自稱受害者的女子突現身記者會控訴：「在我未成年時，（孫生）以拍攝的名義約我去旅館！」讓孫生當場暴怒，坦言對方那時候確實是未成年，但雙方已經和解了，甚至跟他要65萬。今孫生於IG上發文，「拳願，謝謝你們。你們每一個人的嘴臉，如何欺騙我、設局我，我全都記住了。」

孫生不滿開嗆拳願。翻攝IG@soon6669

孫生直言，好好一個運動比賽，雙方認真努力備賽，爆氣反問：「給觀眾們一個好看的比賽不好嗎？你們非要這樣欺負人。」他表示自己有辦法不付違約金也不出賽，他喊話主辦方說：「這麼喜歡欺負人對嗎？打拳賽？我連命都可以不要，我這條命生下來那刻起就已經夠爛了。」

昨日孫生對於女子突然現身控訴感到錯愕，經紀人Jerry也看不下去，直衝上台怒罵主辦方：「根本是設局給我們跳！」事後孫生接受媒體訪問，坦言該名女生真是當事人，承認在對方未成年時「雙方合意性交」，強調自己絕對不會強迫別人，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大堆莫須有的東西，很多女生開始攻擊我。」

