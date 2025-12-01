孫生鬆口分手多芬「每天都睡不好」 女方揭心累真相：這段時間努力過了
網紅孫生今年2月因曾拍女子臀部涉嫌性騷擾，遭判刑5個月有期徒刑後，火速遭團體「反骨男孩」解約切割，在輿論下選擇淡出大眾眼前反省，而女友諶多芬也一直在他身邊陪伴。不過諶多芬先前突然在社群抱怨「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等，讓外界揣測兩人感情生變；孫生今（1）日證實兩人已經分手，諶多芬也吐露心累真相。
孫生今日稍早在社群平台Instagram發文坦承自己不珍惜，已經與女友諶多芬分手，「我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到。每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」而孫生也感謝諶多芬一路以來的陪伴，也說每段愛情都帶給他學習，讓他成為更好的人。
當事人諶多芬很快在貼文底下回應，從字句中感覺兩人是和平分手的，並透露兩人這段時間，都曾努力維繫關係，但最後仍無法走在同一條路上，「感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。」她本以為只要願意陪伴、理解、成為對方情緒不穩時的力量，就能撐過難關，但現實讓她明白「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題」。
接著，諶多芬也透露，隨著相處漸行漸遠，孫生不再是那個讓她安心的人，而累積的傷害也讓心變得疲憊。儘管如此，諶多芬仍給予祝福，感謝孫生曾給過的真心，希望未來他能找到平靜、健康的狀態。諶多芬從這段感情中，不只學會重新愛自己，「找回那個勇敢、善良、願意相信愛的我。」
其實孫生與諶多芬交往，彼此互動和相處模式都受到網友關注，還會成為話題討論。兩人交往超過2年半，在孫生陷入性騷擾風波後，諶多芬也選擇陪男方走過低潮，並矯正他過去錯誤的價值觀，甚至曾公開表示，「如果整個社會都放棄他的同時，至少我不是落井下石的那位。目前選擇陪他，男人是狩獵的動物，那我甘願被狩獵，變心是本能、忠誠是選擇。」當時諶多芬稱必須陪他長大，或許只是陪伴他這段旅程，未來會變怎樣她也不知道，如今兩人感情還是畫下句點。
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
