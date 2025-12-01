孫生、多芬正式分手！她沉痛寫下分手原因：心真的會累

孫生與多芬一起出席走鐘獎。（圖／翻攝自多芬 臉書）

網紅團體「反骨男孩」前成員孫生因捲入性騷案，形象重挫，不僅遭老闆酷炫解約、工作全面停擺，更面臨網路輿論強烈攻擊。事發後，他頻繁在社群曝光動態、試圖重新累積聲量，而一路陪伴在旁、不離不棄的女友諶多芬也因此備受關注。然而，近期多芬多次在社群發文抒發情緒，其中更提到「無止盡的欺騙我」，讓外界猜測兩人感情是否亮紅燈。如今，傳聞正式成真，兩人 1 日晚間各自在 IG 發布聲明，宣布這段感情畫下句點。

孫生稍晚於 IG 限時動態與貼文中證實分手消息，並以一段話總結兩人的現況。他寫下：「我們分手了。」坦言兩人確實存在許多問題，「雙方想要的總是給不到，每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」他感謝多芬一路陪伴自己走過這段動盪時期，提到這段感情讓他在生命中學到許多，也讓他變得更成熟。他以「#溫暖 #我不珍惜 #祝妳幸福」作結。

另一方面，多芬也在同一時間於IG公開自己的心聲。她提到這段時間兩人其實都曾努力過，但最後仍無法走在同一條路上。她寫道：「感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。」多芬坦白，自己曾以為只要願意陪伴、理解，並在孫生情緒不穩定時成為力量，兩人就能度過難關，但現實卻證明，「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題。」

多芬進一步透露兩人相處中的落差與累積的疲憊，「很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。」她坦言，有些傷害不是故意的，但日積月累後，心真的會累。儘管如此，她仍感謝孫生給過的陪伴與真心，並真心祝福他未來能找到平靜、健康的自己。多芬也表示，接下來會努力學習重新愛自己，找回那個勇敢、善良、願意相信愛的模樣，最後以「請你要好好照顧自己」祝福前任。

此外，多芬也透露：「（分手）我提的，我會努力相信下一份愛情。這段感情我一直都很用心對待，都很盡力在維護這段感情，但是事與願違，再多的原諒，希望他可以好好照顧自己，建議做個心理諮商好好做人。」

