孫生、超兇女神分手了！女方曾怒控：無止盡欺騙我

娛樂中心／李汶臻報導

網紅孫生曾是YouTube團體「反骨男孩」的靈魂人物之一；他近年來爭議不斷，因性侵案遭起訴、形象重挫。經歷種種爭議，交往兩年的女友、「超兇女神」諶多芬一直在他身邊、不離不棄，但女方11月中旬被發現在社群連發6文，不僅寫下「無止盡的欺騙我！」，甚至還怒嗆：「到底為什麼現在綠茶那麼多？」。當時有關兩人感情生變的猜測就甚囂塵上，今（12月1日）稍早孫生透過IG發文證實分手；針對兩人的分手原因，女方隨後在貼文下方留言發聲，她坦言：「有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累」。

孫生1日晚間上傳多張與多芬交往的合影，並對外證實兩人分手了。對於分手的真實原因，孫生僅提到兩人間都有自己的問題，雙方想要的總是給不到。孫生還透露，自己每天都睡不好，而彼此也不想再吵吵鬧鬧了。此外，孫生最後也認了是自己不珍惜，同時謝謝多芬陪伴他走過這段路酸甜苦辣，並祝對方能幸福。

孫生（右）鬆口認了與多芬（左）分手，女方心累發聲了。（圖／翻攝自IG@孫生）





多芬隨後也在貼文下方以281字留言，文字間透露滿滿的無奈之情。多芬提到，彼此已經無法給對方想要的安全感，而她也逐漸意識到，即便自己願意陪伴、願意理解、願意在對方情緒不穩定時成為他的力量，但現實是「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題」。多芬語帶抱怨表示：「很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累」。

孫生（左）捲入多個爭議、事業低迷，但多芬（右）一直都對他不離不棄，豈料兩人1日證實已分手。（圖／翻攝自IG@孫生）





根據了解，孫生今（2025）年2月才透過反骨頻道上傳影片，首度公開認愛「微甜女孩」諶多芬，當時表示兩人已秘戀2年之久，女方更大讚孫生和過去大不同。諶多芬當時自認已到結婚年紀，想要和孫生進到下一階段；但面對結婚話題，孫生則坦言感受到壓力。

到了11月中旬，多芬被發現在社群連發6文抒發情緒，其中包括「不為想太多的事情困擾，我累了」、「人好就要被欺負嗎？」、「太不可思議了這一切」，之後還疑似抱怨感情狀況，寫下：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」，甚至還怒嗆：「到底為什麼現在綠茶那麼多？」以及「無止盡的欺騙我」。當時的一連串貼文都讓網友猜測兩人的感情可能生變。

多芬日前被發現在社群一連多PO抒發情緒，讓網友猜測他與孫生的感情生變。（圖／翻攝自諶多芬Threads）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

