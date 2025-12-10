孫盛希登韓dingo Music成華語第一人 成功解鎖國際舞台

孫盛希寫下華語歌手新里程碑，登上韓國知名音樂平台「dingo Music」指標節目 《Killing Voice》 。（圖／翻攝dingo Music）

金曲歌后孫盛希2025 年音樂能量大爆發，不僅創作高產，更寫下華語歌手新里程碑，成為首位登上韓國知名音樂平台「dingo Music」指標節目 《Killing Voice》 與 「TEXTED」的歌手，正式開啟國際舞台。節目播出後，海內外樂迷熱議不斷，彰顯華語音樂在韓國主流平台上的重大突破。

孫盛希在《Killing Voice》節目中一次完整演唱橫跨11年的10首代表作，展現其兼具爆發力與細膩情感的聲線，以及在R&B、流行曲風與中、英、韓語創作中的亮眼實力。她透露：「能在韓國用我的語言和作品被聽見，是非常難得的時刻。」並預告將持續拓展海外企劃，盼讓更多人認識華語音樂的多元樣貌。

廣告 廣告

回望2025，孫盛希以「像跑一場馬拉松」形容，除了連續發行〈Tidy It Up〉、〈Never Cared〉等單曲，更為兩部影集獻唱，皆廣受好評。此外，她驚喜與創作歌手裘德、鄧杰合作新曲，用「悠閒的週末下午及充滿靈感的深夜」來形容這兩次充滿默契的合作與交流。

年末，孫盛希行程滿檔，將參加「漂遊者森林音樂祭」並受邀於「大新竹跨年晚會」演出，可謂大豐收。展望2026 年，她透露已規劃主要計畫，雖然短期內不會推出專輯，但希望能去更多城市巡演，見到世界各地的歌迷，並期待未來的作品能讓更多人因為音樂而相遇。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友3／演活《影后》史艾瑪爆紅 林廷憶進軍日本合作菅田將暉

獨家／王梅英擬掌高等法院院長 張國忠擬接花蓮高分院院長

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰