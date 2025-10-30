孫立人子女申請遷葬大陸安徽 陸委會：家屬權力 政府沒有特定立場
二戰名將孫立人將軍的銅棺目前暫厝台中東山墓園，未能入土安息，其四位子女盼能將孫立人銅棺遷葬中國大陸安徽廬江縣故鄉。陸委會今天（30日）表示，這是家屬的權力，政府沒有准或不准的問題，也沒有特定立場。當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。
已故陸軍二級上將孫立人將軍爲安徽人，畢業於美國維吉尼亞軍校，二戰時戰功彪炳，曾帶兵遠征緬甸解盟軍之圍，英、美兩國均頒予勛章，為當時最具有國際聲譽的國軍將領，贏得「叢林之狐」、「東方隆美爾」和「中國軍神」之尊崇。民國36年奉派來台，歷任陸軍副總司令、陸軍訓練司令、陸軍總司令、兼任台灣防衛總司令，以及總統府參軍長等職，尤其將陸軍訓練司令部遷至高雄鳳山，在組建訓練新軍有功，並為陸軍軍官學校在台復校奠定基礎。
適逢對日抗戰勝利80周年，台灣、中國大陸分別舉行紀念活動，對岸甚至擴大舉辦93閱兵活動，孫立人次子孫天平9月3日也以抗戰將領後人身分受邀赴北京與會，在接受大陸媒體訪問時，證實他代表家屬十年來持續向中國國台辦爭取將父親銅棺遷葬至安徽故里安葬，引發各界關注。
孫天平近日接受台灣媒體訪問也說明，父親孫立人的遺願就是在「世道太平」時能夠遷葬回鄉，落葉歸根，所以銅棺是暫厝在東山墓園，一直未下葬。他已向中國國台辦爭取遷葬事宜超過十年。今年4月他和姊姊中平、哥哥安平、妹妹太平一起到安徽故里，地方政府已先準備幾個地點讓家屬挑選，但強調地方無法做最後決定，只能先做準備，後續家屬透過地方台辦、省台辦正式向國台辦提出申請，國台辦也給出正面回應，說手上有類似申請不只一案，需要統籌規畫，目前孫家還在等待回覆，「陸方的意思是會來規畫」。
孫立人雖然在國共內戰時在大陸東北力退解放軍，被中共列為「十大戰犯」，但因為是抗日名將，近年被中國大陸尊為民族英雄，外界擔心孫立人在中華民國的歷史定位可能因遷葬安徽後被轉化為中共的統戰工具或樣板。孫天平受訪對此表示，《中華民國憲法》疆域本就包含大陸，「沒有統戰不統戰的問題」，並稱兩岸相互奔赴安葬的例子很多，孫家不是要辦風光大葬，但也不希望偷偷摸摸找個地方安葬，所以一直和地方政府與相關單位溝通，希望按照程序辦理。
大陸委員會今天下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在答覆記者提問有關孫立人家屬擬將孫立人遺骨遷葬一事表示，根據法律，先人遺體是子女繼承的「物」，由子女共同擁有，如果子女有達成遷葬共識，這是屬於他們的權力，政府不會有特定立場。
梁文傑表示，當年很多來台將軍後來沒有再遷葬中國大陸，例如何應欽、白崇禧、胡璉、胡宗南，倘若在台灣有子孫祭拜，也不一定要遷葬，過往的政治人物、公務人員遷葬中國大陸的例子不多。
梁文傑強調，孫立人遺骨是否遷葬，最後還是要由家屬決定，政府沒有准或不准的問題。
孫立人擬遷葬安徽 陸委會：家屬權利
（中央社記者李雅雯台北30日電）孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權利，政府沒有特定立場；當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。中央社 ・ 13 小時前
