孫立方昔稱沒PRC國籍 樊啓明揪1疑點：李貞秀卻被卡？

民眾黨陸配立委李貞秀國籍引發爭議，同樣出身於中華人民共和國的國防部發言人兼政務辦公室中將主任孫立方，身分也受到質疑。孫立方之前曾強調自己沒有中華人民共和國國籍。媒體人樊啓明表示，孫立方於1982年來台，適用1980年施行的《中華人民共和國國籍法》，質疑民進黨這是否標準不一？

根據TVBS去年報導，孫立方表示，他沒有中華人民共和國的國籍，他是中華民國的國民，是中華民國的軍人。這40年當中，他歷經各種的查核，也經歷過各種的任務。同時他再重申，沒有中華人民共和國的國籍。

樊啓明今（5）日在臉書表示，孫立方稱自己沒有中華人民共和國國籍，這句話從對岸的法律觀點來說恐怕是有疑慮的。

他指出，孫立方於1982年來台，適用1980年施行的《中華人民共和國國籍法》，該法第九條明定「定居外國」且「取得外國國籍」為自動喪失國籍的唯一要件。然而，中共官方始終將台灣視為其領土，孫立方移居台灣僅屬「國內遷徙」而非定居外國，其持有的中華民國身分證亦不被承認為外國國籍；換言之，在中共現行法律框架下，孫立方技術上仍擁有該國國籍，其自我辯護是在中華民國的法律與政治視角下成立。

樊啟明說，孫立方宣稱「無對岸國籍」，這點被民進黨政府所接受。然而，面對在「中共法律技術面」狀態相同的李貞秀，民進黨政府卻以對岸觀點，採取了截然不同的嚴格認定，這是否標準不一？

