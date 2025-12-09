孫素娥廖英利禹耀東質詢 鍾東錦允照顧農友並致力免費營養午餐
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
縣議會第20屆第6次定期會8日進行最後一天的縣政總質詢議程，由縣議員孫素娥、廖英利及禹耀東3人質詢，分別為農民發聲爭取更多補助降低成本，學生營養午餐免負擔，並再度關注大矽谷推動方案和財劃法等矚目議題。其中，有關營養午餐部分，縣長鍾東錦表示，下學年起除縣府補助一半費用30元之外，經多方溝通亦與鄉鎮市公所取得共識，另一半費用可望由公所支應，讓學子享用免費又美味的營養午餐。
率先上場的縣議員孫素娥，質詢台72線在新東大橋增設交流道的可行性，福基派出所勤務調派及警力運作及社工人員訪視安全問題，她另以公館特有的紅棗為例為農友發聲，爭取縣府與中央在設備和肥料等，提供更多補助以減輕農友成本，照顧農民並提高青農返鄉意願。
縣府交通工務處長古明弘指出，台72線增設新東大橋交流道一案，交通部審查委員以距離緊鄰兩處交流道太近等諸多意見未能通過，縣府會就獅潭、公館高齡者就醫及便利觀光客往來山海線方面，加強論述再極力爭取；地方治安與社工訪視安全，警局與社會處亦有多項因應作為提供保障。
至於增加農民補助降低成本，農業處長陳樹義說，公館紅棗近幾年收益未盡理想，縣府已在農損及肥料加碼補助，另規畫輔導農友嘗試加強型溫室栽培，未來財劃法實施縣庫收入增加，相對也會增編預算補助；縣長鍾東錦強調，縣府在這方面從未鬆懈、補助不手軟，也正研商採智慧農業栽種草莓；他另建議農會、產銷班與縣府合作，美化包裝、建立品牌並採取統一行銷，可保障品質並增加農友收益。
縣議員廖英利關心全民運動館的營運及管理，爭取體育部設立國際標準羽球館，竹南大千醫院新建工程及龍鳳漁港漁貨直銷中心的進度，還有備受家長關注的營養午餐議題，爭取縣府全額補助並將平安保險也納入考量。其中，大千醫院已取得建照並完成發包作業，衛生局長楊文志強調，能幫該幫的都全力去幫忙了，也會督促醫院挹注縣內比較缺欠的醫療資源。
縣長鍾東錦則表示，縣內營養午餐自下學年開始，訂為每人每餐60元，目前確定由縣府補助一半、亦即30元，另一半則由鄉鎮市公所衡量財政補助，他原先最擔心的頭份及竹南地區，經協調後也獲得正面回應，除少數鄉鎮尚未明確答覆、由縣府持續協調外，其餘鄉鎮市均同意負擔另一半費用，戮力達成免費營養午餐的目標，相信對孩子學習大有助益。鍾東錦強調，若新版財劃法實施縣庫比較充裕後，縣府可以全數承擔；至於學生平安保險，補助與自費比例全台一致，苗栗目前財政仍舊拮据，不宜貿然調整，須俟財政改善後再行研議。
今日縣政總質詢過程，孫素娥與廖英利兩位女議員，在善盡為民喉舌職責的同時，也公開稱讚鍾東錦是有擔當的縣長，帶領的縣府團隊亦能堅守崗位，即使在突發事件的應變作為，也展現超高行政效率。
縣議員禹耀東循往例仍最後一位質詢，一如過去搭配投影片和海報的問政，並詢問局處主管對文章和圖片看法的風格。禹耀東批評執政黨的反核、增加國防預算引戰等政策，讓地方直接受害，諸多引發爭議的施政導致多年來一事無成，且浪費時間又錯過良好契機；對於拒絕執行新版財劃法的紛擾，他建議中央不再覆議、總統立即收手，訂定落日條款成為可長可久的方案。
禹耀東另詢問縣長鍾東錦尋求連任的黨籍問題，鍾東錦觸及4年來的心路歷程時，一度紅了眼眶；他說女兒近日的一則短訊，或許是轉折因素之一，其實任何身分參選都各有利弊，但他強調「藍營大兵」的立場不變，也會審慎參酌鄉親看法，再取其最大公約數，爭取更多鄉親支持，以縣民福祉為優先，打造更美好願景。
