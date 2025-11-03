孫綻上戲變恐怖情人 私下急撇情：我是純情男

孫綻(右)劇中綁架蔡祥。（圖／台視）

《寶島西米樂 傳承》中孫綻飾演的廟口流氓「汪龍」為了為了娶回心愛的「海珍」（蔡祥飾），鋌而走險從事非法走私，遭到通緝後更在逃亡途中綁架懷孕的海珍，純情男一夕變身「恐怖情人」，令人不勝唏噓。

孫綻苦笑表示：「我們原本的互動都很歡樂，沒想到劇情發展到這麼沉重。」而拍攝這場重戲的當天剛好是蔡祥生日，讓他備感壓力：「人家生日還要拍這麼痛苦的戲，突然覺得壓力超大。」劇中海珍不願就範，情緒崩潰之下持刀相向，與汪龍爆發激烈衝突。孫綻回憶：「那把刀是真的刀，只是磨鈍過，看到還是覺得氣氛超壓迫。」他笑說其中一顆鏡頭印象深刻：「蔡祥拿著刀對著我，有種玉石俱焚的感覺，結果是她先豁出去。拍完真的差點換氣過度。」

孫綻也笑稱自己私下其實是「純情男孩」，絕不會像角色這樣衝動，還替角色喊冤：「汪龍其實是個孤單的人，他被遺棄過，只想要有家庭的溫暖。當他發現海珍懷孕、甚至想拿掉孩子，那個慌亂讓他越走越偏。」至於蔡祥被問到若遇到恐怖情人該怎麼辦？她幽默表示：「我現在連一般情人都遇不到，更不用說恐怖情人了！」

