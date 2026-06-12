孫興慜沒進球照樣贏！洪明甫神調度助韓國逆轉 揭補水時間關鍵指示

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韓國隊長孫興慜。圖／翻攝自X@FIFAWorldCup

2026美加墨世界盃A組小組賽，韓國今（12）日以2比1逆轉擊敗捷克，率先搶下3分。賽後韓國隊總教練洪明甫難掩喜悅，直言這是一場非常艱苦的比賽，但球員們始終沒有放棄。值得一提的是，這也是洪明甫繼2014年巴西世界盃帶隊小組賽出局後，再次率領韓國征戰世界盃，並成功拿下執教生涯首場世界盃勝利。

洪明甫在賽前就曾表示，2014年世界盃的失敗，是自己執教生涯的重要經驗。洪明甫坦言，雖然比賽結果無法預測，但相信球隊已經做好充分準備，希望球員能夠在世界盃舞台上盡情展現實力。

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洪明甫說：「2014年我失敗過，但這些年累積了很多經驗，我認為球隊已經為這次世界盃做好準備。最重要的是讓球員能夠在場上踢得開心、有活力，這對球隊來說是正面的事情。」

韓國此役上半場雖然掌握較多攻勢，卻始終無法攻破捷克大門，下半場第59分鐘更因捷克的「手榴彈戰術」失守，陷入0比1落後。不過洪明甫隨即展現調度功力，第62分鐘換上黃喜燦加強進攻，之後又在追平比分後大膽換下隊長孫興慜，改由吳賢揆披掛上陣。

這次換人成為比賽轉折點。黃仁範先在第67分鐘攻進追平分，第80分鐘再送出助攻，由替補登場僅11分鐘的吳賢揆攻進致勝球，幫助韓國完成逆轉。

賽後洪明甫表示：「能夠贏下這麼困難的比賽真的很高興。在艱困的過程中，球員們沒有放棄並最終贏得勝利，這對國家隊未來將帶來非常正面的效果。我想向所有球員表達祝賀。」

談到下半場補水時間的調整時，洪明甫透露，當時特別要求球員堅持原有打法，不要因落後而失去耐心。

洪明甫說：「我告訴球員們，我們一定有機會進球，所以要堅持自己的足球。也要求大家保持位置，不要輕易失去球權。這場比賽對晉級32強（淘汰賽）非常重要，因此接下來我們還要做好準備。」

這場勝利也讓韓國時隔16年再次拿下世界盃首戰勝利。韓國上一次在世界盃首戰贏球，已是2010年南非世界盃以2比0擊敗希臘，該屆最終闖進16強。

目前韓國與地主墨西哥同為3分，但因淨勝球劣勢暫居A組第2名。接下來韓國將於19日對戰墨西哥、25日迎戰南非。



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