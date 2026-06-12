孫興慜跟Faker誰比較厲害？韓電競選手「不回答」網友卻吵翻

「孫興慜跟 Faker 到底誰比較厲害？」快打選手 Mago 日前在直播上，當面問了同為快打圈、平常也有在玩《英雄聯盟》並關注足球的 LeShar（雷煞）這個問題，雷煞沒有正面回應，只丟出一句「No comment」帶過，不過隨著世界盃開踢，這個問題也引起台灣網友熱議。

孫興慜跟 Faker 到底誰比較厲害？（圖源：Getty Images、LoL Esports）

對於這個沒有標準答案的問題，網友看法自然分成好幾派，一派從知名度與受眾規模切入，認為足球是全球最大的運動，觀眾數遠非《英雄聯盟》能比，孫興慜身為英超熱刺前隊長、金靴得主，是名副其實的亞洲一哥，紛紛表示：「有看足球不認識孫，那足球白看」、「一個全世界二、三十億觀眾的運動，跟一個幾百萬觀眾的遊戲」。

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不過也有人認為，原本問的是「厲害」，不是「有名」，要比就比兩人在各自領域的高度，Faker 是《英雄聯盟》公認的 GOAT、擁有六座世界冠軍，孫在足球史上的排名則相對普通，留言表示：「一個是 LOL 的 GOAT，一個足球史排不上前兩百名」、「我女友標準不玩 LOL，照樣認得出 Faker」。

更多網友則覺得這題根本難以比較，兩人分屬完全不同的領域，一個是亞洲足球代表、一個是電競代表，硬要分高下意義不大，留言「兩個都是不同領域的亞洲一哥，問這個超壞」、「中職 GOAT 跟 NBA 球星怎麼比」、「性質完全不同的東西要怎麼比」，也有人因此認同雷煞的選擇，直言「不回答果然是對的」。

事實上，孫興慜本身就是 Faker 的球迷，過去曾公開表示 Faker 是電競史上最偉大的選手，兩人也多次互稱偶像、交換球衣，這也是這道問題對韓國人而言格外難回答的緣故吧，雖然這題不會有結論，但有網友翻出韓國富比士 2025 年名人榜，孫興慜排名第二、Faker 排名第六，其實兩人已經都是韓國的國民級人物啦。