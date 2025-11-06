孫芸芸女兒廖思惟「自製早午餐」美到可以開店！母女都愛吃的「超級食物」快筆記
提起「台灣第一名媛」，孫芸芸的名字無疑是經典代表。而她的愛女廖思惟Trinity更完美繼承了媽媽的逆天美貌與健美好身材，一舉一動都備受矚目。近期Trinity 經常在社群分享她的日常生活，其中一系列「自製早午餐」的照片更引發網友驚呼：「這根本是高級早午餐店的水準」、「可以直接開店了！」更讓人驚訝的是，她菜單上的常客，竟與媽媽孫芸芸的「超級食物」清單高度重疊，愛美女孩絕對要多吃＋筆記。
擺盤美學堪比專業咖啡廳的視覺饗宴
從Trinity分享的照片中不難看出，她對生活美學有著極高的追求。無論是將酪梨切成薄片、完美堆疊在可頌上；還是將水波蛋精準地放在燻鮭魚與芝麻葉的英式瑪芬上，再撒上少許香料點綴；甚至是色彩繽紛的巴西莓果碗，每一道菜的配色與擺盤都毫不馬虎。這種精緻的生活儀式感，不僅讓食物看起來更美味，也展現了她對自我的高度要求，完美繼承了媽媽孫芸芸的時尚品味。
美麗的秘密：揭秘「女神餐桌」三大常客
仔細分析Trinity的菜單，會發現她大量攝取了以下幾種「超級食物」，而這些也恰好是維持肌膚光澤與纖細身材的關鍵：
酪梨 (Avocado) 好處： 酪梨是Trinity早餐中出鏡率最高的食材！它富含優質的不飽和脂肪酸、膳食纖維與維生素E。優質脂肪能提供長時間的飽足感，是減脂期的好夥伴；維生素E則具有強大的抗氧化能力，是維持肌膚彈性與光澤的關鍵。
鮭魚 (Salmon) 好處： 無論是燻鮭魚、煎鮭魚，還是拌成沙拉，鮭魚也是Trinity的最愛。它富含高品質的蛋白質與 Omega-3 脂肪酸 (EPA & DHA)。Omega-3是強效的抗發炎營養素，有助於改善膚質、減少痘痘，並讓秀髮更加強韌亮麗。
莓果類 (Berries) 好處： 在Trinity的早餐碗或果汁杯中，總少不了藍莓、黑莓、草莓等。這些莓果富含「抗氧化物」，能有效對抗自由基、延緩老化，同時富含維生素C能幫助促進膠原蛋白生成，絕對是最佳保養品。
神複製的基因與習慣：女神是這樣養成的
最讓粉絲津津樂道的就是Trinity的飲食習慣，簡直是媽媽孫芸芸的「複製貼上」。孫芸芸過去就曾分享，酪梨、鮭魚、莓果、水煮蛋和希臘優格是她長年維持身材與凍齡肌膚的秘密武器。如今看到Trinity也同樣熱愛這些健康食物，讓網友不禁感嘆：「女神的養成真的不是一天、兩天的事！」
