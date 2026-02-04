孫芸芸女兒曬澳洲豪宅！「美腿辣照超吸睛」私下日常全公開

孫芸芸和女兒廖思惟。（圖／翻攝自trinityliao IG、Threads）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity）近日在社群網站上分享多張生活照片，讓粉絲得以窺探她私下的日常。照片中不只自拍，還涵蓋飲食、居家環境與外出活動，展現她自在且精緻的生活方式。

在居家生活照片中，廖思惟記錄了自己的早餐，兩顆水煮蛋搭配半顆酪梨，展現健康飲食習慣。她還拍下屋內一角，客廳採光充足，大片落地窗外是藍天與白雲，窗簾半放，環境明亮舒適。圓形大理石茶几上不僅擺放托盤與香氛，還放著一個價值約2萬8千元的CELINE條紋手拿包，十分搶眼。木質矮櫃上陳列書籍、鮮花與黑膠唱盤，每個細節都透露她對居家生活的講究與品味，讓人一窺她精緻又自在的日常。

外出活動的照片中，她走訪各大咖啡廳打卡拍照，戴上墨鏡、穿著簡約時尚，展現白皙肌膚與修長美腿，氣氛悠閒自在。這些照片清楚呈現她在不同場景的生活美感，從街拍到室內咖啡館，每個細節都透露對生活的講究與享受。

廖思惟澳洲豪宅曝光。（圖／翻攝自trinityliao IG）

在娛樂與護膚方面，廖思惟曾分享前往電影院欣賞電影的畫面，回家後進行護膚，晚餐以生菜沙拉為主，但偶爾也會享用烤肉串，兼顧健康與小確幸。穿著可愛玩偶拖鞋的居家照，呈現她自在且愜意的生活態度。整體照片展現的生活節奏與居家品味，與母親孫芸芸過去分享的豪宅風格有呼應，也讓粉絲感受到她年輕世代的生活質感。

