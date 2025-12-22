孫芸芸曬出與25歲女兒廖思惟Trinity的限動合照，47歲還能這樣美！母女顏值直接複製貼上太狠了！

（圖／孫芸芸 IG）

被譽為「不會老名媛」的孫芸芸，再度用真實狀態證明什麼叫做逆齡天花板。近日她在IG限時動態分享與25歲女兒廖思惟Trinity的同框畫面，母女倆戴著棒球帽、自然貼近合影，無論五官、氣質還是膚況都相似到驚人，畫面一曝光立刻引爆網友討論。

（圖／孫芸芸 IG）

從限動畫面中可以看到，孫芸芸與Trinity輕靠在一起，一個俏皮嘟嘴、一個溫柔微笑，完全看不出年齡差距。網友紛紛留言直呼「根本姐妹」、「基因太強大」、「完全分不出誰是媽媽」，母女之間自然流露的親密感，也讓不少人羨慕直喊太犯規。此外也有網友說，廖思惟越來越漂亮，越來越像媽媽，根本神複製，網友大喊：『果然基因好很重要！』

（圖／孫芸芸 IG）

除了母女同框掀起話題，孫芸芸日前也在社群平台釋出一系列為保養品拍攝的海灘形象。畫面中她身穿米白色針織單品，隨性躺臥在沙灘上，迎著海風入鏡，肌膚狀態透亮細緻，搭配極簡妝容與自然髮絲，實在是超有氣質又年輕貌美，完全顛覆外界對47歲的想像。

​（圖／孫芸芸 IG）





