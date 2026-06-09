孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！

台灣第一名媛孫芸芸。（圖／翻攝自aimeeyunyunsun IG）

台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。

孫芸芸近日在IG更新最新美照，身穿白色短版背心搭配極低腰黑色迷你裙，大方展現毫無贅肉的緊實腰線。最吸睛的莫過於她解鎖了Z世代流行的穿搭方式，刻意讓泳褲的兩條細繩在髖骨處若隱若現，這種神祕的線條設計更突顯她的好身材。另一張俯拍視角的照片中，她戴著棒球帽並雙手環抱胸前，小麥色的肌膚隨性沾著點點細沙，在碧海藍天的映襯下，展現出極致的健康美與野性張力。

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辣照曝光後立刻吸引大批名人朝聖，演藝圈好友許瑋甯忍不住驚呼「好辣」，Melody也狂刷火焰符號表達內心的驚嘆。有趣的是，女兒廖思惟也現身留言區幽默吐槽：「終於發出來了！之前每天給我看同樣的照片。」孫芸芸則回覆調皮的表情符號，母女倆私下如同姊妹般的親密互動。

廣大網友也紛紛湧入留言區，大讚孫芸芸是心目中「永遠的夢中情人」。大批粉絲直言：「實在是很辣」、「這身材簡直無敵」、「芸芸的膚色好好看！」孫芸芸透過這組照片再次證明，不論身分如何轉變，她依然能以自信態度與完美狀態，輕鬆駕馭最新時尚趨勢。

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