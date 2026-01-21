孫芸芸26歲女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開 每天都吃這一碗

廖思惟教大家做她最喜歡，也是每天都會吃的沙拉，拿著大蔥開始下廚。（翻攝inmomentsofstillness IG）

名媛孫芸芸26歲的愛女廖思惟（Trinity）遺傳了媽媽的高顏值，時常在社群網站分享在澳洲的生活。最近她開了新的烹飪帳號，拍影片教大家做她最喜愛的沙拉，「仙女食譜」大公開。

她最愛的沙拉怎麼做？ 鮭魚、嫩炒蛋、酪梨一次加進去？

廖思惟在新開的烹飪IG帳號「@inmomentsofstillness」上傳新影片，教大家做她每天都會吃、也是最喜歡的沙拉。影片一開始，可見她先將大蔥切段，再把青蔥、番茄、芝麻葉依序切好，一起放入大碗中，她用創意剪輯手法呈現，畫面相當可愛。

廖思惟把青蔥、番茄切丁。（翻攝inmomentsofstillness IG）

把煎好的鮭魚加入大碗內。（翻攝inmomentsofstillness IG）

接著，廖思惟把3顆雞蛋打入另一個玻璃碗中，放在一旁備用；再用平底鍋煎切塊的鮭魚，煎的時候加入檸檬汁與蒜味鹽提味，鮭魚煎好後，放入先前裝蔬菜的大碗中。

之後她將雞蛋炒至偏嫩的型態，再加入大碗內，並放入她最喜愛的酪梨。她表示，自己平時通常會加半顆酪梨，但整顆加入吃起來也很不錯。最後再加入希臘優格與芝麻沙拉醬，將所有食材拌勻，一碗健康又美味的沙拉就完成了。

再將炒好的嫩蛋放入碗內。（翻攝inmomentsofstillness IG）

廖思惟平常加半顆酪梨，但她表示，加一整顆也是很不錯。（翻攝inmomentsofstillness IG）

每天都吃不膩？ 媽媽孫芸芸也親自留言力挺？

影片曝光後，媽媽孫芸芸親自留言，貼上笑臉、手比愛心的表情符號，稱讚女兒的好手藝。也有網友叫她「大廚」「看起來很好吃」，直呼要「吃起來」，並讚她的影片拍得很有創意。

把酪梨放到大碗內。（翻攝inmomentsofstillness IG）

最後加入芝麻醬、希臘優格拌勻，美味的沙拉就完成了。（翻攝inmomentsofstillness IG）

廖思惟（右）跟媽媽孫芸芸長得很像。（翻攝trinityliao IG）

廖思惟同步將影片分享到小紅書，她在留言區補充說，沙拉中她還放入秋葵和小黃瓜，但忘記放入影片。表示做一碗沙拉，可以分兩三次吃。有人問她酪梨該怎麼保存？她回應，若是還沒切的酪梨，她會先用保鮮膜包起來，放冰箱；做成沙拉的，則會在兩天內吃完。

