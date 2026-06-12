孫芸芸26歲女兒私生活被放大檢視 她罕吐心聲：沒必要對陌生人指指點點

名媛孫芸芸之女廖思惟。（圖／翻攝自Instagram／trinityliao）

台灣時尚圈指標名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity）從小到大因父母的關係，一舉一動都備受關注，不久前因遭爆出未婚生子、升格當媽的消息，使其私生活與過往情史頻遭外界放大檢視。近日廖思惟在社群上分享一段日常影片，並強調大眾在網路上看到的並非完整人生，沒必要對不認識的人指指點點。

廖思惟10日在小紅書上傳一段與姊妹淘的影片，並以中英文寫下想說的話，近來她產生一個想法，「我不會（在網上）分享生活中的所有事情，而只會分享部分內容。我相信大家發在網路上的，不一定是他們完整的人生，所以去指指點點，或是去比較一個不懂、不認識的人，沒有必要也沒有意義。」

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廖思惟近日在社群有感而發表示，對陌生人指指點點是沒必要的。（圖／翻攝廖思惟小紅書）

在影片與文字的最後，廖思惟也特別向一路以來支持她的粉絲表達謝意，大方表示謝謝大家願意觀看她這些隨機的想法，並祝福大家擁有美好的一天。雖然廖思惟並未在文中提及未婚生子的事情，但她透過充滿正能量的文字與溫馨的日常畫面，低調回應外界對於她的各種看法。

事實上，廖思惟自今年被爆料早在澳洲未婚產子，升格人母之外，小孩更已滿2歲，此後一舉一動持續受到高度關注。如今廖思惟依然做自己，並持續透過社群分享生活，高情商的發言也意外擄獲不少支持者。至於廖思惟的父母廖鎮漢與孫芸芸對於女兒的狀況，曾表示支持她的選擇，也感謝各界關心。

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