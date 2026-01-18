孫芸芸26歲女兒辣曬「一條線比基尼」！ 加碼曝十年前「黑歷史」自嘲
名媛孫芸芸26歲的愛女廖思惟（Trinity）遺傳了媽媽的高顏值，時常在社群網站分享在澳洲的生活。近來她跟上「回顧2016年」的社群風潮，曬出十年前舊照，包括穿比基尼辣照，還自曝「髮型黑歷史」，相當有趣。
2016年流行什麼？ 廖思惟笑認「那是最後一次漂髮」
廖思惟在IG限動曬出一張看海灘照，可見她穿花色「一條線比基尼」、帶墨鏡，背對鏡頭秀出纖細曲線，坐在沙灘毛巾上，長髮隨風飄逸，看來相當愜意。
另一則限動則是兩張十年前照片的組合，其中一張她抱著愛犬，嘟嘟嘴，背景是充滿異國風情的藍白圖紋裝飾。另一張則是她頭戴棒球帽，在餐廳裡享用美食、喝飲料。兩張照片中，她都染了漸層髮色。
廖思惟發文稱：「2016 年，是漸層染髮的一年」，還自嘲：「這是你們最後一次看到我漂髮。」讓友人看了呼「太可愛了」。
