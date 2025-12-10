孫芸芸26歲愛女自爆長雀斑！ 被問「髮色的祕密」全說了

孫芸芸的女兒廖思惟，自爆因曬太陽，臉上長了雀斑。（翻攝IG、小紅書）

名媛孫芸芸26歲的愛女廖思惟（Trinity）遺傳了媽媽的高顏值，時常在社群網站分享在澳洲的生活。近日她在小紅書分享多張美照，向網友透露臉上長了雀斑，有人問她是什麼髮色？她也大方回應。

曬太陽長雀斑？ 她大方回應網友提問

廖思惟時常在小紅書上與網友互動，日前她曬出海灘美照，透露：「因為曬太陽長了雀斑」，還問網友們，誰想跟她一起長雀斑？有人留言：「我覺得零星的雀斑挺好看的」「超健康的」「我也喜歡雀斑」「雀斑也很可愛」「還是好漂亮」。

除了雀斑，近日有網友問她是不是有染髮？什麼髮色？她回應：「沒染，太陽自然光。」還有人問：「髮色是黑的還是棕？感覺很好看。」她說：「謝謝，太陽下比較像是棕色。」

廖思惟透露因為曬太陽，臉上長了雀斑。（翻攝小紅書）

廖思惟分享在澳洲的美照。（翻攝小紅書）

廖思惟跟網友分享穿搭，穿Academy Brand背心，揹The Row包包。（翻攝小紅書）

廖思惟遺傳到媽媽孫芸芸的好基因。（翻攝IG）

她也在其中一則貼文與網友分享穿搭，可見她穿一身白，穿白色背心搭白色短褲，還揹了一個The Row黑色包包。網友問她背心是什麼牌子？她透露來自品牌Academy Brand。

許多網友看了她的分享，大讚她「像洋娃娃」「美麗的妹妹，上帝到底給你關了哪扇門」「每一張都好美喔」「跟媽媽好像」「每一天都是陽光明媚」「像芭比娃娃」。面對網友讚美，廖思惟也會回覆「謝謝」，相當有禮貌。

