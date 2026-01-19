孫芸芸26歲愛女辣曬「比基尼線條」 罕曝10年前黑歷史

廖思惟辣曬比基尼線條，自爆10年前黑歷史。（資料圖／王德為）

「台灣第一名媛」孫芸芸與老公、微風集團董事長廖鎮漢育有一對兒女，其中大女兒廖思惟（Trinity）現年26歲，遺傳了媽媽的高顏值，並經常透過社群分享生活與網友互動。日前她跟上「回顧2016年」的社群風潮，曝光10年前舊照，除了比基尼辣照驚豔眾人，當時的造型也讓她忍不住自我吐槽。

廖思惟18日在限時動態曬出一張背面照，只見她留著及胸長髮，臉上戴著墨鏡，身穿花紋比基尼，背部只有一條細繩綁帶，窈窕身材曲線及光滑美背完全展露，髮尾則隨風飄起，搭配眼前的無盡海邊景色，看起來十分愜意。

另外，她也加碼分享2016年的正面照，雖然16歲的模樣相當青澀，但她不忘追求流行，罕見將髮絲染上漸層的黃棕色，便配文寫下：「2016 年，是漸層染髮的一年」，還大方自嘲：「這是你們最後一次看到我漂髮」，引來友人留言直呼「太可愛了」。

孫芸芸的2個孩子從小就備受矚目，尤其廖思惟外型亮眼有星味，經常被問及出道的意願，甚至有人說：「微信有公眾號說妳要出道，也好，在溫室長大那麼久是時候出來見見風雨」，但她直球回覆：「造謠。」至於廖思惟的近況，依舊長時間在國外生活，不過，先前曝光台灣品牌的布丁，以及疑似台灣的街景，引來網友推測是短暫回台灣過節。

