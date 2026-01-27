孫芸芸47歲狀態像30！健身重點在「這兩個部位」回春超有感，隋棠、小禎也在練！

collage001

今年 47 歲的時尚名媛孫芸芸，一直是許多女性心中的理想狀態代表。年近 50 的她，不論是肌膚緊緻度、身材線條還是整體氣質，都維持得超好，時尚感更是始終在線。和二十多歲的女兒站在一起，更是常被誤認是姐妹，凍齡程度令人佩服！

除了長年累積的保養習慣外，孫芸芸對「體態管理」的自律程度同樣關鍵。從她在社群平台分享的健身日常可以發現，她的訓練菜單並非追求極端燃脂，而是聚焦在背部、臀腿與核心等「撐起身形」的關鍵部位，這也正是許多 40+ 女藝人維持年輕線條的共同重點。

彈力帶引體向上｜撐出背線，體態自然顯年輕

「引體向上」可說是不少女性的健身目標，這個動作能有效訓練闊背肌、斜方肌下束、三角肌後側與肱二頭肌，同時需要核心與前臂共同穩定，對改善肩胛控制與姿勢幫助極大。長期練習，不僅能打造清晰的 V 形背線，也能改善駝背問題，讓上半身線條更挺，可視覺上拉提臉部輪廓，避免駝背導致的下垂顯老。

圖片來源：shutterstock

不過，引體向上在初期確實難度不低。多數人會先從「引體向上機」開始，透過膝蓋支撐墊減輕體重負荷，建立基本拉力與動作感覺。等肌力進步後，再進階到像孫芸芸使用的「彈力帶引體向上」。

圖片來源：shutterstock

彈力帶版本是將阻力帶掛在單槓上，腳踩或膝跪於帶子中，利用彈性提供向上助力，減輕自身重量負擔。與引體向上機相比，彈力帶的助力在動作底部最大、頂部最小，對穩定肌群與核心控制要求更高，也更接近實際單槓的肌力曲線。簡單來說，引體向上機適合極新手與需要穩定軌跡者，而彈力帶則更能銜接真實動作，為進階打下基礎。

槓鈴臀推｜延緩臀部老化

圖片來源：shutterstock

練臀，從來不只是為了好看。隨著年紀增長，臀部肌群往往是最早流失的部位之一，長時間久坐、不運動，容易導致臀肌下垂、臀中肌凹陷，不只線條變平，還會影響骨盆穩定與下肢力量。若長期忽略臀腿訓練，除了基礎代謝率下降、體脂上升外，也可能引發腰痠背痛、膝蓋不適與行走穩定度下降。

這也是為什麼近年許多女星都將「槓鈴臀推」列為固定訓練項目。孫芸芸的做法是將肩胛靠在臥推椅或長椅上，槓鈴置於髖部，透過髖關節伸展將身體推起，動作過程中專注啟動臀大肌。

圖片來源：shutterstock

這個動作不僅能打造圓潤、向上的臀型，也能強化核心穩定與骨盆控制，對改善站姿、走路姿勢與預防下背不適都有實質幫助。從體態到日常活動能力，都是非常實用的一項訓練。

上斜伏地挺身｜暖身兼顧線條

在正式重訓前，孫芸芸也會安排「上斜伏地挺身」作為暖身動作。這個動作相較於地面伏地挺身負擔較低，非常適合新手或當作訓練前的啟動。

操作時，先找到穩定的支撐物，如史密斯機槓鈴、長凳或固定平台，雙手比肩略寬撐住，雙腳向後踩，使身體呈一直線，核心收緊、臀部不翹起也不塌腰。下壓時吸氣，手肘約 45 度彎曲，讓胸部靠近支撐物；推起時吐氣，以胸部與手臂力量回到起始位置。

這個動作主要訓練下胸肌、三頭肌與核心穩定度，同時能為後續上半身訓練做好準備。建議進行 2–4 組，每組 6–12 下，做到接近力竭即可，若覺得太輕鬆，可降低支撐物高度增加難度。

從孫芸芸的訓練選擇可以看出，她並非追求激烈燃脂，而是透過背部、臀腿與核心的扎實訓練，撐起整體體態。對 40+ 族群而言，這樣的運動策略不只讓身形更緊實，也是在為未來的活動力與健康打底。與其追求短期瘦身，不如把重點放在「不顯老」的身體管理上，反而更長久。

封面圖片來源：IG@aimeeyunyunsun

