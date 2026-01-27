孫芸芸47歲狀態像30！健身重點在「這兩個部位」回春超有感，隋棠、小禎也在練！
今年 47 歲的時尚名媛孫芸芸，一直是許多女性心中的理想狀態代表。年近 50 的她，不論是肌膚緊緻度、身材線條還是整體氣質，都維持得超好，時尚感更是始終在線。和二十多歲的女兒站在一起，更是常被誤認是姐妹，凍齡程度令人佩服！
除了長年累積的保養習慣外，孫芸芸對「體態管理」的自律程度同樣關鍵。從她在社群平台分享的健身日常可以發現，她的訓練菜單並非追求極端燃脂，而是聚焦在背部、臀腿與核心等「撐起身形」的關鍵部位，這也正是許多 40+ 女藝人維持年輕線條的共同重點。
彈力帶引體向上｜撐出背線，體態自然顯年輕
「引體向上」可說是不少女性的健身目標，這個動作能有效訓練闊背肌、斜方肌下束、三角肌後側與肱二頭肌，同時需要核心與前臂共同穩定，對改善肩胛控制與姿勢幫助極大。長期練習，不僅能打造清晰的 V 形背線，也能改善駝背問題，讓上半身線條更挺，可視覺上拉提臉部輪廓，避免駝背導致的下垂顯老。
不過，引體向上在初期確實難度不低。多數人會先從「引體向上機」開始，透過膝蓋支撐墊減輕體重負荷，建立基本拉力與動作感覺。等肌力進步後，再進階到像孫芸芸使用的「彈力帶引體向上」。
彈力帶版本是將阻力帶掛在單槓上，腳踩或膝跪於帶子中，利用彈性提供向上助力，減輕自身重量負擔。與引體向上機相比，彈力帶的助力在動作底部最大、頂部最小，對穩定肌群與核心控制要求更高，也更接近實際單槓的肌力曲線。簡單來說，引體向上機適合極新手與需要穩定軌跡者，而彈力帶則更能銜接真實動作，為進階打下基礎。
槓鈴臀推｜延緩臀部老化
練臀，從來不只是為了好看。隨著年紀增長，臀部肌群往往是最早流失的部位之一，長時間久坐、不運動，容易導致臀肌下垂、臀中肌凹陷，不只線條變平，還會影響骨盆穩定與下肢力量。若長期忽略臀腿訓練，除了基礎代謝率下降、體脂上升外，也可能引發腰痠背痛、膝蓋不適與行走穩定度下降。
這也是為什麼近年許多女星都將「槓鈴臀推」列為固定訓練項目。孫芸芸的做法是將肩胛靠在臥推椅或長椅上，槓鈴置於髖部，透過髖關節伸展將身體推起，動作過程中專注啟動臀大肌。
這個動作不僅能打造圓潤、向上的臀型，也能強化核心穩定與骨盆控制，對改善站姿、走路姿勢與預防下背不適都有實質幫助。從體態到日常活動能力，都是非常實用的一項訓練。
上斜伏地挺身｜暖身兼顧線條
在正式重訓前，孫芸芸也會安排「上斜伏地挺身」作為暖身動作。這個動作相較於地面伏地挺身負擔較低，非常適合新手或當作訓練前的啟動。
操作時，先找到穩定的支撐物，如史密斯機槓鈴、長凳或固定平台，雙手比肩略寬撐住，雙腳向後踩，使身體呈一直線，核心收緊、臀部不翹起也不塌腰。下壓時吸氣，手肘約 45 度彎曲，讓胸部靠近支撐物；推起時吐氣，以胸部與手臂力量回到起始位置。
這個動作主要訓練下胸肌、三頭肌與核心穩定度，同時能為後續上半身訓練做好準備。建議進行 2–4 組，每組 6–12 下，做到接近力竭即可，若覺得太輕鬆，可降低支撐物高度增加難度。
從孫芸芸的訓練選擇可以看出，她並非追求激烈燃脂，而是透過背部、臀腿與核心的扎實訓練，撐起整體體態。對 40+ 族群而言，這樣的運動策略不只讓身形更緊實，也是在為未來的活動力與健康打底。與其追求短期瘦身，不如把重點放在「不顯老」的身體管理上，反而更長久。
封面圖片來源：IG@aimeeyunyunsun
更多女人我最大報導
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
藍心湄自爆老化警訊！出現「3狀況」要當心，靠水煮料理「1驚人關鍵」神凍齡
日本媽媽養成「睡前1習慣」2個月狂瘦7.5kg！從中年發福搖身一變→苗條少女
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 544則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 137則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 78則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 78則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 117則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 5則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 57則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 8則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 15 小時前 ・ 10則留言