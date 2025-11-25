孫藝珍、玄彬奪下青龍獎最佳主角！盤點孫仙紅毯+私服的6個耳環造型
孫藝珍與玄彬奪得2025年度青龍獎最佳主角，成為「影帝影后夫妻檔」，兩人獲得人氣演員獎，並以《徵人啟弒》、《哈爾濱》抱回「最佳女主角」、「最佳男主角」獎座，人氣與實力兼具！這對銀色夫妻檔結婚後在2022年11月27日宣布平安誕下射手座男寶寶，回顧新手媽媽孫仙的私服發現她時常選擇穿戴「線條造型的垂墜耳環」，日前2024年4月中首度訪台記者會也同樣戴上最愛的耳環，挑選簡約輪廓凸顯俐落時髦，也讓臉部比例顯得小巧，另外，吊墜式結構讓耳環隨著穿戴者的舉手投足之間而輕盈飄動，是帶出優雅風格的好幫手。以下盤點孫藝珍孫仙紅毯+私服的耳環造型6招：
孫藝珍耳環造型01
恭喜孫藝珍與玄彬成為金龍獎「影帝影后夫妻檔」！孫藝珍以白色裸背禮服，搭配法國珠寶品牌 FRED 「Soleil d'Or Sunrise」系列鑽石耳環與戒指，以太陽意象設計的作品輪廓也像是綻放煙花，特別的是耳環吊飾襯於耳後，既增添質感亮點又不過於豪奢，剛剛好的優雅氣質，果然還得是孫仙!
孫藝珍耳環造型02
在2020年第56屆的百想藝術大獎紅毯上，孫藝珍以一襲俐落的V字領亮片禮服，搭配了由大小漸變8顆鑽石水滴打造的這款超長版垂墜耳環，不過於繁複的穿搭法則，也能完美展現貴氣。來自法國珠寶品牌Boucheron寶詩龍的 Serpent Bohème系列耳環，水滴圖騰源自蛇頭造型，是品牌相當經典有代表性的設計，其工法以槌子和鑿刀將金屬推塑成型，同時呈現蛇身鱗片紋理。
孫藝珍耳環造型03
2017年百想藝術大獎及2016青龍電影獎皆穿戴K金材質的流蘇式耳環出席，完美呼應粉嫩雪紡禮服的飄飄仙氣。值得注意的小技巧是選擇與落至下巴的適中款式，如此襯托臉龐的精緻比例與俏皮感，而以多條鍊墜打造的垂墜耳環，更能在簡單中流露氣勢。
孫藝珍耳環造型04
流覽孫藝珍的IG，也能觀察到私下的她常用垂墜耳環為造型化龍點睛。穿上平肩上衣，放下長髮的孫藝珍，這次選擇搭對正面與耳扣皆以金屬鍊打造的款垂墜耳環，凸顯造型的層次與高級感！
孫藝珍耳環造型05
想要看起來更酷更時髦？不妨選擇「線條造型的垂墜耳環」變奏款。孫藝珍這款網格狀垂墜耳環就相當別緻，且不管是與西裝外套或是優雅白襯衫都能搭，輕鬆一招即可穿出個人特色！
孫藝珍耳環造型06
不只優雅風格的耳環受到孫藝珍的青睞，時下風行的圈圈耳環由她來演繹，讓人忍不住也想入手。圈圈耳環造型簡單仍不失為穿搭亮點，大、小、寬、窄各尺寸圈圈、K金或純銀等變化都有不同風格，不用多想無需高超技巧就能輕鬆戴出率性時髦，修飾小臉效果也很出色，可說是珠寶盒必備款！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● New Balance這雙毛毛瑪莉珍開賣即秒殺！同場加映3款冬季毛毛鞋推薦：美津濃、UGG都上榜
