孫藝珍奪青龍獎影后！感動告白玄彬「我最愛的男人」 夫妻台下甜蜜互動閃爆

南韓年度盛事「第46屆青龍電影獎」於19日晚間在首爾汝矣島KBS大廳登場，眾多作品與演員齊聚一堂，其中最受矚目的焦點，無疑是玄彬、孫藝珍夫婦同時入圍最佳男女主角，最終兩人雙雙奪下影帝、影后，寫下青龍電影獎自創辦以來首度由夫妻檔共同抱回主角獎項的紀錄。

玄彬、孫藝珍並列大贏家 人氣獎、主角獎全都抱回家

當晚兩人一現身紅毯便吸引所有鎂光燈。主持人問：「若只能由一人得獎，會希望是誰？」玄彬笑說希望由自己拿下，孫藝珍也幽默回應「如果只能有一位，那應該是我」，小小鬥嘴替典禮增添輕鬆氣氛。

典禮中公布人氣獎，玄彬、孫藝珍與潤娥、朴珍榮一同登台領獎。主持人開玩笑說「第一次看到夫妻一起上台領獎」，孫藝珍隨即露出燦笑，靠在玄彬身旁比出YA手勢，直呼能和丈夫一起得獎「非常開心、非常難忘」。玄彬則感謝粉絲應援，並提到兩人上次同台領獎已是五年前的百想藝術大賞，能再度站在同一舞台上「真的很幸福」。

雙雙抱回影帝影后 舞台上連環放閃

隨後頒發主角獎項時，兩人的互動更成為全場焦點。玄彬以《哈爾濱》獲得最佳男主角，聽到名字時還愣了一下，由一旁的孫藝珍牽著他起身，兩人當場相擁。玄彬上台後一度哽咽，將這份榮耀獻給導演禹敏浩、合作團隊，以及「給我力量的妻子孫藝真和我們的兒子」。

不久後輪到最佳女主角公布，孫藝珍憑《徵人啟弒》奪獎。她站上台時眼眶泛紅，感謝導演朴贊郁給予信任，也提到結婚、生子後重新回到大銀幕，有許多複雜情緒交織，也讓她看世界的方式產生變化。她說會努力成為更成熟的表演者，最後把獎項獻給「最愛的兩個男人：玄彬（金泰坪）以及兒子」。

台下的玄彬則再度上前與她擁抱，畫面溫馨又甜蜜，讓現場尖叫聲不斷。

《徵人啟弒》囊括6獎成大贏家

今年青龍電影獎由朴贊郁執導的《徵人啟弒》大獲全勝，一舉拿下最佳作品、導演、女主角、男配角、音樂、技術等六項大獎。由於朴贊郁身處美國參加回顧展，男配角得主李星民代為朗讀他的得獎感言。他表示，這部作品是自己從20年前閱讀原著起便放在心裡的夢想，如今終於完成，更感謝評審看見作品中「初看簡單、有趣，再看卻越趨複雜與沉重」的層次。

其他得獎者

新人獎由《凌晨兩點的惡魔》的安普賢與《阿米巴少女們與校園怪談：開校紀念日》的金度延獲得；新人導演獎則頒給《沒關係，我沒事》的金惠英。配角獎項部分，由《徵人啟弒》的李星民與《窺鏡》的朴智炫抱回獎座。

